LG OLED65C9PLA

Eerste indruk|Ook dit jaar brengt LG een nieuwe serie oled-tv’s uit, waaronder de OLED65C9PLA. Het is de opvolger van de succesvolle OLED65C8 uit 2018. We zijn dan ook benieuwd of deze tv een waardige opvolger is.

Conclusie

De OLED65C9 is een van de beste tv’s is die we tot nu toe hebben gezien, zo niet de beste. Met een combinatie van goede scores voor beeld- en geluidkwaliteit, gebruiksgemak en het smart-tv-gedeelte behoort de C9 tot de absolute top. Er zijn vrijwel geen minpunten.

Wel moet je er flink voor in de buidel tasten met een prijs van zo'n €3200. Al verwachten we dat de prijzen in de loop van het jaar zullen dalen. Verder is er ook een 55 inch-versie van de C9 voor ongeveer €2300.

Oled-scherm

Met de OLED65C9 haal je eigenlijk een kleine bioscoop in huis. De tv heeft een groot ultra hd-4K scherm van 65 inch, wat neerkomt op een beelddiagonaal van 165 cm. Daar moet je wel de ruimte voor hebben.

Verder is het een oled-tv, wat een andere beeldtechniek is dan bij lcd-tv’s. Zo bestaan de pixels van een oled-tv uit organische materialen die lichtgeven als er stroom doorheen gaat. En omdat elke pixel zelf lichtgeeft, is er geen achtergrondverlichting nodig zoals bij lcd-tv's.

Het scherm van de C9 is superdun, vooral de bovenkant. Die is maar een paar millimeter dik. Aan de onderkant zitten alle aansluitingen en elektronica, dus is de tv daar een stuk dikker.

Dat dunne scherm maakt het installeren van de tv wel lastig, omdat er niet veel kracht op kan staan. Zo laat de installatiehandleiding van LG zien dat je een paar piepschuimblokken uit de doos moet gebruiken om het scherm op het dunnere deel 'vast te houden'.

Ook is de tv met ruim 33 kilo geen lichtgewicht. Je hebt dus zeker 2 personen nodig om hem te installeren.

Beeldkwaliteit

De OLED65C9 overtuigt met een uitstekende beeldkwaliteit. Die is minstens zo goed als bij de C8 van vorig jaar. Zo laat de tv natuurlijke en levendige kleuren zien, met een prima contrast. Vooral bij films met HDR (High Dynamic Range) presteert de C9 beter dan zijn voorganger. Er is weinig detailverlies bij zowel de zeer heldere als zeer donkere onderwerpen in het beeld.

Overigens zijn er nog geen tv-programma's met HDR. Dat zal ook nog wel een paar jaar op zich laten wachten. We zien HDR vooral bij streamingvideodiensten als Netflix en YouTube, al heb je daarvoor vaak een premium abonnement nodig. Lees meer over HDR.

Minpuntje is dat gezichten er soms wat vlak uitzien doordat de tv huidskleuren net niet goed weergeeft. Maar dat is zeker geen showstopper voor deze tv. Bovendien kan het standaardbeeld nog een tikje beter door de beeldinstellingen aan te passen.

Beeldinstellingen

In onze test werken we altijd met de fabrieksbeeldinstellingen van de tv. Veel tv's schakelen tijdens de test echter automatisch over van 'standaard' naar settings als 'film' of 'cinema', omdat deze beeldsettings beter aansluiten bij de kleurvoering van bioscoopfilms.

Wij kiezen juist voor de standaardinstellingen omdat de fabrikant daarmee aangeeft dat deze instellingen in het algemeen het beste zijn voor het beeld. Daarnaast passen veel mensen het beeld zelden of nooit aan na installatie.

Ook worden er veel verschillende soorten beeld op de tv gekeken, zoals het journaal of sportprogramma's. De standaardinstelling kan ook beter werken in situaties wanneer er veel omgevingslicht is, zoals bij tv kijken overdag.

We passen het beeld nog wel altijd wat aan om een zo goed mogelijk plaatje te krijgen binnen de standaardbeeldsetting. Bekijk onze beeldinstellingen voor de OLED65C9PLA onder het kopje ‘Optimale beeldinstellingen’ bij de specificiaties in onze tv-vergelijker. Je kunt deze overnemen of als startpunt gebruiken om je eigen beeldvoorkeur te bepalen.

Geluidskwaliteit

Het geluid van deze reus is prima. Het klinkt helder, rijk en gebalanceerd. En zowel de hoge als lage tonen komen goed door, zonder de midden-frequenties aan kracht verliezen.

In de onderkant van de tv zitten zogenaamde ‘down firing speakers’, maar door de vorm van de voet wordt het geluid naar voren gericht.

Wil je beter geluid uit de tv? Dan kun je natuurlijk altijd een soundbar of ander geluidssysteem aansluiten. De C9 ondersteunt ook Dolby Atmos, een geluidstechniek die in veel bioscopen wordt gebruikt om geluid vanuit verschillende richtingen te laten horen. Wanneer de soundbar of een ander geluidssysteem ook Dolby Atmos ondersteunt, kun je nog meer bioscoopbeleving in huis halen.

Koptelefoon

Wil je een koptelefoon aansluiten? Dat kan zowel via een kabel als via Bluetooth. De tv kan het geluid gelijktijdig via de tv-speakers én de koptelefoon laten lopen. Wil je het volume laten variëren tussen de tv-speakers en de koptelefoon, dan kan dat alleen wanneer de koptelefoon is aangesloten met een kabel, dus niet via Bluetooth.

Smart-tv

Het smart-tv gedeelte van de C9 bouwt voort op de voorgaande jaren. Het gaat inmiddels om versie 4.5 van LG’s WebOS en er zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht.

Zo zie je in een balk bovenin het smart-menu meteen kijkaanbevelingen van diverse apps. Dat is vergelijkbaar met het smart-systeem van Samsung, zoals de QE65Q80R.

WebOS werkt soepel en eenvoudig. Vooral met de Magic Remote afstandsbediening is het systeem makkelijk te bedienen. Met deze afstandsbediening bestuur je de cursor op het scherm namelijk via beweging van je hand. Zo kun je makkelijk naar de verschillende apps of menu-items springen of tekst invoeren voor bijvoorbeeld een zoekopdracht of wachtwoord. Ook zit er een scroll-wieltje op, waarmee je vlot van boven naar beneden kunt scrollen, bijvoorbeeld in de browser.

Apple AirPlay 2

Op haar oled-tv's uit 2019, waaronder de C9, zal LG ook Airplay 2 van Apple gaan ondersteunen. Daarmee kun je makkelijk draadloos video’s vanaf je iPhone, iPad of Mac naar de tv streamen.

Het is nog onduidelijk wanneer deze update precies gaat komen. Ook is het onduidelijk of LG de nieuwe Apple TV-app gaat toevoegen aan WebOS.

