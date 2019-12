Oled televisies niet energiezuiniger dan lcd-televisies

Uit onze testmetingen blijkt dat oled tv’s gemiddeld flink meer energie verbruiken dan lcd-led tv’s: zo’n 25%. Waar een lcd-led tv van 55 inch gemiddeld 85 watt verstookt, gebruikt een oled van dezelfde grootte gemiddeld 106 watt.

In onze test meten we het energiegebruik van elke tv in 2 situaties: met onaangepaste beeldinstellingen (“out-of-the-box”) en aangepaste beeldinstellingen (“optimaal”). Deze cijfers zijn gebaseerd op geteste tv’s in 2017 met een ultra hd scherm met “optimale” beeldinstellingen. Maar ook met de onaangepaste beeldinstellingen is het verbruik van oled televisies gemiddeld hoger.

Topmodellen

Nu zijn deze oled tv’s allemaal topmodellen, terwijl er tussen de lcd-led tv’s ook goedkope modellen zitten. Het kan zijn dat de extra toeters-en-bellen van een topmodel zorgen voor een hoger energiegebruik. Maar ook wanneer we de oled’s vergelijken met alleen maar top lcd-led tv’s zien we hetzelfde verschil van zo’n 25%.

'Energiezuinig'

Het klopt dat een oled televisie vaak zuiniger zal zijn dan een oudere plasma- of lcd-led televisie, maar dat komt doordat het energieverbruik van televisies door de jaren heen flink lager is geworden. Oled tv's zijn gemiddeld minder zuinig dan andere vergelijkbare televisies die de webwinkels verkopen. Met onderstaande uitspraken wekken webwinkels de indruk dat oled de meest energiezuinige keuze is.

Energiekosten

Qua energiekosten valt het verschil wel mee. Voor een oled betaal je gemiddeld ongeveer €5 per jaar extra. Het gaat dus vooral om het principe.

Er zitten soms wel grote verschillen tussen tv’s: sommige 55 inch modellen verbruiken minder dan 50 watt, terwijl andere juist meer dan 130 watt verbruiken. Kijk daarom in onze vergelijker hoeveel energie een bepaalde tv verbruikt.

