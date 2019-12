Panasonic 50 inch tv met Ultra HD

Review: Panasonic TX-50AX800

De AX800-serie is de top tv-serie van Panasonic voor 2014. Het is een lcd-led-televisie. Tot nu toe waren de plasma-tv’s altijd Panasonic’s paradepaardjes, maar sinds dit jaar is Panasonic met plasma gestopt.

Ultra HD

Bijzonder aan de AX800 is dat het een Ultra HD-televisie is. Dat betekent dat de resolutie van het tv-scherm vier keer zo groot is als die van een full-HD televisie. Daardoor is het beeld nog scherper en gedetailleerder.

Helaas is er nog maar weinig materiaal met zo’n hoge Ultra HD-resolutie voor handen. Netflix toont sinds kort het tweede seizoen van House of Cards in Ultra HD, maar de Netflix-app op deze tv kan dit nog niet laten zien. Hetzelfde geldt voor de YouTube-app, die ook nog niet geschikt is om de Ultra HD-filmpjes die al beschikbaar zijn, weer te geven.

Beeld en geluid

De beeldkwaliteit van normale HD-beelden ziet er op de AX800 in orde uit, maar kunnen we pas echt goed beoordelen in ons lab. Op dit moment wordt de TX-50AX800 getest: we verwachten de testresultaten begin juli. Dan weten we niet alleen meer over de beeldkwaliteit in vergelijking met andere tv’s, maar ook over de geluidskwaliteit.

Zwaar

Wat direct opvalt aan de AX800 is het ontwerp. Panasonic heeft hier veel werk van gemaakt. De tv staat op een voet die de hele breedte van het scherm beslaat en hij leunt daarbij op een soort blok aan de achterzijde. Handig is dat je de kabels in dit blok kunt wegwerken, daar is goed over nagedacht. Omdat dit blok veel gewicht moet dragen, is hij wel behoorlijk zwaar: 10 kg. De hele televisie weegt maar liefst 34 kg.

Menu

In 2013 heeft Panasonic het menu van alle televisies vernieuwd. Dit jaar hebben ze er op het oog niks meer aan veranderd. En dat is wel jammer, want het had best wat aandacht verdiend. Het menu, het overzicht met apps en de programmagids zien er heel rechttoe rechtaan uit. Andere fabrikanten doen juist elk jaar hun best om de menu’s er visueel aantrekkelijk uit te laten zien, maar Panasonic lijkt daar niet mee bezig. Het menu zelf is wel duidelijk, maar niet alle opties zijn goed vindbaar. Op de afstandsbediening staan bijvoorbeeld de knoppen ‘menu’, ‘opties’ en ‘home’: het blijft zoeken waar wat staat.

Tweede afstandsbediening met touchpad

Bij de AX800 worden twee afstandsbedieningen meegeleverd: een standaard afstandsbediening met alle functies en een kleine met een touchpad. Dat is hetzelfde concept als vorig jaar, alleen is het uiterlijk wat veranderd. De kleine afstandsbediening ligt daardoor prettiger in de hand en ziet er beter uit. De grote afstandsbediening is wel duidelijk, maar erg groot en zwaar.

Apps en browser

De AX800 is uitgerust met apps, maar het aanbod is zeer beperkt. Vorig jaar heeft Panasonic na jaren eindelijk de apps van RTL XL en Pathé Thuis toegevoegd. We hoopten dat hier ook snel andere apps, zoals Uitzending Gemist, aan toegevoegd zouden worden, maar helaas. Wel hebben de Panasonic tv’s apps van YouTube en Netflix.

Ook een inmiddels in tv’s onvermijdelijke webbrowser is ingebouwd. Maar daar worden we niet echt gelukkig van. Je kunt de cursor in de browser wel bewegen met de touchpad op de kleine afstandsbediening, dat helpt, maar het werkt veel en veel te langzaam. Iets opzoeken gaat duizend keer sneller op je smartphone of tablet.

Twee tuners en CI+-sloten

Net als vorig jaar heeft Panasonic iets speciaals in hun top-tv’s. De AX800 is namelijk uitgerust met twee ingebouwde digitale tuners én twee CI+-sloten. Dat betekent dat je één zender kunt kijken en een andere zender kunt opnemen (op een externe schijf). Je hebt dan geen aparte decoder meer nodig, maar bij de meeste providers wel twee smartcards en twee CI+-modules.

Bijzonder, maar ook vorig jaar al geïntroduceerd, is de mogelijkheid om op je tv één zender te kijken en een andere zender te streamen naar je tablet. Ook opnames die staan opgeslagen op de externe harde schijf kun je afspelen op je tablet.

Mijn Media en My Home Cloud

Dan heeft Panasonic nog twee nieuwigheden. Mijn Media is een stream van video’s die zich aanpast aan je kijkgedrag. Je zou hier tv-programma’s, film en internetvideo’s moeten zien - maar wij zagen alleen maar willekeurige YouTube-filmpjes. Wellicht werkt dit beter als je de tv langer gebruikt.

Ook nieuw is My Home Cloud, waarmee je tv onder andere een soort communicatiemiddel wordt om foto’s en berichten te delen met anderen die ook een Panasonic-tv hebben. Maar daar zien we geen heil in, er is geen enkele reden om dit te gebruiken, want het gaat veel beter met je tablet of smartphone.

Conclusie

De vernieuwing in de AX800 zit in de Ultra HD-resolutie. Verder is eigenlijk alleen de buitenkant opvallend. Dat is jammer, want ook de binnenzijde had wat aandacht verdiend.

Wat is de Panasonic TX-50AX800?

De Panasonic TX-50AX800 is een lcd-led televisie uit de toprange van Panasonic. Bijzonder is dat de tv's in de AX800-serie Ultra HD (4K) zijn. Ze hebben 3840 bij 2160 pixels, dat zijn er 4x zoveel als een gewone full-HD-televisie.

Maat en prijs

De AX800-serie is verkrijgbaar in drie beeldmaten:



50 inch (127 cm): €2300

58 inch (147 cm): €3300

65 inch (165 cm): €4500

Specificaties

Lcd-led-televisie;

Ultra HD;

2000 Hz;

Ingebouwde digitale tuners voor Digitenne, kabel en satelliet;

2 CI+-sloten;

4 HDMI-aansluitingen;

1 scart-aansluiting;

3 usb-aansluitingen;

1 SDXC-kaartlezer;

Wifi;

Apps van Netflix, YouTube, RTL XL en Pathé Thuis;

Webbrowser;

Spraakbediening;

Opnamemogelijkheid op externe harde schijf (via usb);

3D (actief systeem) en twee 3D-brillen meegeleverd;

Energielabel B;

Afmetingen met standaard: 1131 x 697 x 238 mm

Gewicht: 34 kg.

Lees onze review van het 50 inch model: de TX-50AX800.