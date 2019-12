Samsung brengt OLED televisie uit

Nieuws|De nieuwste beeldschermtechniek, OLED, maakt zijn intrede in Nederland. Vandaag kondigde Samsung een 55 inch (140 cm) OLED TV aan. De TV is direct te bestellen en wordt medio september uitgeleverd. De televisie heeft een licht gebogen scherm en een strak design. De prijs is € 7.999,-.

OLED is een andere techniek dan lcd of plasma. Lcd-televisies hebben altijd een achtergrondverlichting nodig, OLED niet. Verder heeft OLED net als plasma een grote kijkhoek en een dieper zwart dan lcd. OLED kan wel een hoger contrast bieden dan plasma, doordat het een helderder beeld kan tonen.

Met de Curved OLED TV (KE55S9C) neemt Samsung een voorschot op de toekomst van het tv-kijken. Volgens Samsung zorgt OLED voor drie verbeteringen ten opzichte van huidige tv’s:

realistischere kleuren;

beter contrast: zwart is zwart;

scherpe weergave bij bewegende beelden, zoals sportwedstrijden.

Geen kabels in je tv

Bij deze televisie zit een apart kastje waar alle aansluitingen in zitten. Daardoor zitten er maar 2 kabels in je tv: de stroomkabel en de kabel naar deze aansluitingenbox. Je kunt zo je overige kabels wat netter wegwerken.

Samsung is ook van plan om in de toekomst nieuwere versies van deze box uit te brengen met nieuwe software en hardware er in. Op die manier breng je relatief voordelig je bestaande TV weer up-to-date.

Gebogen ontwerp is vernieuwende keuze

Samsung’s OLED TV heeft een gebogen scherm. Het frame rondom de televisie is extra gebogen en bevat de luidsprekers.

Het gebogen scherm is niet alleen een design-keuze. Samsung vergelijkt het met IMAX-bioscopen, waar het scherm ook licht gebogen is:

“Dankzij het gebogen scherm is de afstand tot de kijker overal hetzelfde. Door het gebogen scherm word je omringd door beeld en maak je zelf deel uit van de actie.”

Of dat verschil met een platte tv echt zo significant is, valt nog te bezien.

TV voor het topsegment

De OLED-techniek is veelbelovend. De Samsung Curved OLED TV is wel duidelijk gericht op het topsegment voor de markt. Naast de 8000 euro kostende 55” tv, komen er vooralsnog geen andere beeldformaten beschikbaar.

