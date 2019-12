Televisies op IFA 2016

Nieuws|Op elektronicabeurs IFA in Berlijn bekeken we het aanbod aan nieuwe televisies. De focus ligt bij alle fabrikanten op een breder kleurenspectrum en meer details in donkere en lichte delen van het beeld: ‘Wide Color Gamut’ en High Dynamic Range.

Op elektronicabeurs IFA in Berlijn bekeken we of er nog iets spannends te melden valt over televisies. Er komen steeds meer oled-modellen: LG is dit jaar niet meer de enige. Maar de focus ligt dit jaar bij alle fabrikanten vooral op Ultra HD, HDR en 'Wide Color Gamut'.

Ultra HD en 8K

Televisies met Ultra HD (4K) zijn dit jaar op IFA de standaard. De prijs wordt steeds aantrekkelijker. De goedkoopste Ultra-HD-televisies in onze vergelijker zijn zo'n €500.

Ook zien we al een aantal 8K-televisies, dus met een nóg hogere resolutie. Maar dat zijn geen modellen voor de gemiddelde Nederlandse huiskamer.

HDR en 'Wide Color Gamut'

Beelden met HDR hebben meer details in donkere en lichte delen van het beeld. Beelden met 'Wide Color Gamut' hebben een breder kleurenspectrum, waardoor ze er mooier uitzien en er ook meer detail in het beeld getoond wordt.

Om deze mooie beelden te kunnen zien, moet je niet alleen een geschikt scherm hebben: HDR-beeldmateriaal is een vereiste. Daar is nog niet heel veel van, maar het begint langzaam toe te nemen. Netflix streamt steeds meer eigen producties in ultra HD en HDR, recent nog de serie Marco Polo bijvoorbeeld. Daarnaast komen er ook steeds meer ultra HD films met HDR. Die moet je afspelen op een speciale Ultra HD Blu-rayspeler.

Samsung: curved & Quantum Dot

Samsung toont ook dit jaar weer veel curved televisies. Samsung heeft geen oled-schermen, maar gebruikt LCD met Quantum Dot technologie. Dit moet zorgen voor een hogere helderheid en een beter kleurbereik. Samsung brengt de tv's uit onder de naam SUHD.

Philips: OLED met Ambilight

De blikvanger bij Philips is de eerste oled-tv, mét Ambilight: de 901 F. Dit flinke (55-inch-)exemplaar is later dit jaar beschikbaar en gaat waarschijnlijk tussen de €3500 en €4000 kosten. Er komt ook een 65-inchversie.

Verder zagen we op de stand van Philips een kleine, opvallende 24-inch-televisie. De Philips 5231 is een combinatie van een tv met een bluetoothspeaker. Je kunt er dus ook muziek op afspelen vanaf je telefoon of tablet. Hij zal ongeveer €300 kosten.

LG Signature

Bij LG uiteraard veel oled-schermen. Het bedrijf produceert ze immers zelf, ook voor andere televisiemerken. Het topmodel is de LG-signature, verkrijgbaar in 65 inch en 77 inch formaat. De tv draait op Web OS 3.0 en heeft een ingebouwde soundbar. De prijzen van deze tv’s liegen er niet om: €7000 voor de 65 inch versie en €30.000 voor de 77 inch.

Bekijk in onze vergelijker alle modellen die HDR en Ultra HD ondersteunen.