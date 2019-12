Mogelijk preventief onderhoud IKEA-vaatwasser

Nieuws|IKEA heeft een kwaliteitsprobleem ontdekt in een onderdeel waardoor sommige vaatwassers op een gegeven moment misschien niet meer werken of er een foutbericht op het display verschijnt.

Het euvel is geen veiligheidsprobleem, je kunt de machine gewoon blijven gebruiken. Wel biedt IKEA preventief een onderhoudsbeurt.

Check je vaatwasser

Om te zien of de melding betrekking heeft op jouw vaatwasser controleer je het artikelnummer (PCN) en het serienummer (SN) dat op het typeplaatje staat. Het typeplaatje vind je aan de rechterkant van de deur.

Ga naar de speciale website van Ikea en vul beide nummers in en kies 'Indienen'. Je krijgt dan bericht of de onderhoudsbeurt nodig is.

