Deze vaatwasprogramma’s zijn favoriet

Inbouw is populair

Het overgrote deel van de 6000 mensen bezit een inbouwvaatwasser. Dit is volledig in lijn met de verkoopcijfers en de vaatwassers die we selecteren voor de test. Ook zijn onder deze 6000 mensen de vaatwassers van de grote merken Siemens, Bosch en Miele het meest vertegenwoordigd.

Vaak en in de avonduren

De vaatwassers worden intensief gebruikt, zo blijkt uit de enquête. Bijna de helft van de mensen zet de afwasmachine vrijwel dagelijks aan. De rest toch zeker wel 2 tot 4 keer per week.

Het maakt zo'n 40% niet uit op welk tijdstip hij aangaat. Zij zetten de machine aan zodra hij vol is. De rest kiest er vrijwel allemaal voor om de vaatwasser 's avonds te laten draaien. De meesten doen dit heel bewust na 23.00 uur, vanwege het goedkope energietarief.

Programma's en opties

De meeste vaatwassers hebben verschillende programma's en opties. Een programma móet je kiezen, een optie kún je daarbij kiezen. De meeste vaatwassers hebben een automatisch programma óf een normaal/dagelijks programma. Maar ook komen het eco-programma, intensief programma en kort/snel programma veel voor. De opties voor uitgestelde start of energie besparen zijn daarbij ook veel aanwezig. In de vaatwasservergelijker is per vaatwasser te zien welke programma's en opties erop zitten.

Favoriete programma's

Meer dan de helft van de mensen maakt wel eens gebruik van verschillende vaatwasprogramma's. Favoriet is het automatische of dagelijkse/normale programma. Dit programma testen wij in de vaatwassertest als hoofdprogramma. Maar daarna volgt op de voet het eco-programma. Dit besparende programma wordt bijna net zo vaak gekozen als het dagelijkse programma. Ook dit programma nemen we mee in de vaatwassertest.

Pas ver daarna komen het intensieve programma en het korte, snelle programma. Deze programma's worden veelal niet standaard gebruikt, maar slechts af en toe. Lees meer over de prestaties van deze programma's.

Favoriete opties

We vroegen hoe vaak gebruik wordt gemaakt van de verschillende opties naast het programma. Lang niet alle vaatwassers hebben een optie voor gebruik met een gecombineerd vaatwastablet, maar áls deze optie aanwezig is, wordt het bij de helft vrijwel altijd gebruikt. De opties voor een halve belading, uitgestelde start en verkorte programmaduur worden opvallend weinig gebruikt.

