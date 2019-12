Beste vrijstaande vaatwassers uitgeroepen

Nieuws|Wat is de beste vrijstaande vaatwasser uit de test? En wat is de Beste Koop als je voor een vrijstaande gaat? Begin april presenteren we de nieuwe predicaten.

In Nederland is slechts een kwart van de verkochte vaatwassers vrijstaand. Daarom testen we vooral veel inbouwvaatwassers. Maar met de nieuwste testresultaten hebben we nu ook voldoende vrijstaande vaatwassers getest om een de beste vrijstaande vaatwassers uit te roepen; Beste uit de Test en Beste Koop.

Dure topper

De Beste uit de Test is, vooral voor een vrijstaande vaatwasser, pittig geprijsd. Gelukkig is 'ie er in 2 varianten en is 1 hiervan wat voordeliger. Een gemiddelde schoonwasser, maar uitblinker in droogresultaten. En daarnaast ook nog eens erg zuinig, met name met het ecoprogramma.

Voordelig in aanschaf en verbruik

De Beste Koop behaalt een uitstekend testresultaat, maar is daarnaast ook nog eens één van de voordeligste vrijstaande vaatwassers in aanschaf. Daarnaast springt hij, met name bij het ecoprogramma, ook nog eens zuinig om met water en energie. Over de gehele levensduur genomen heeft deze vaatwasser daarom helemaal een goede prijs/kwaliteit verhouding.

Vrijstaand is goedkoper

De geteste vrijstaande vaatwassers hebben een gemiddelde prijs van ruim €500. Hiermee zijn vrijstaande vaatwassers een stuk goedkoper in aanschaf dan inbouwvaatwassers. De geteste inbouwvaatwassers zijn gemiddeld zo'n €150 duurder. Dit komt onder andere door een complexere deurconstructie bij inbouw. Lees meer over het verschil.



