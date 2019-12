Whirlpool ADG8558A++PCFD

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Wirlpool ADG8558A+PCFD is een volledig geintegreerde vaatwasser voor 13 couvert. Bij halve belading heb je de keuze om die in het onderste of in het bovenste rek te plaatsen. De machine heeft veel verschillende programma's waardoor een stil programma en een voor extra hygiene. Het automatische programma geeft wisselende resultaten.