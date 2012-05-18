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Betaalde versie Avira veroorzaakt vastlopers

Nieuws
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Een virusscanner is bedoeld om problemen met de pc te voorkomen. Het is wrang dat juist een virusscanner de oorzaak is van vastlopende computers. Het is extra wrang dat het om betaalde antivirussoftware gaat, terwijl de gratis versie nergens last van heeft.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert veilig internettenGepubliceerd op:18 mei 2012

Een servicepack voor Avira Professional, Avira Antivirus Premium 2012 en Avira Internet Security 2012 blokkeerde begin deze week gewone, niet verdachte  Windows-programma's, waardoor talloze pc's van gebruikers vastliepen. Op het forum van Avira zijn talloze getuigenissen te lezen.

Gebruikers van de (populaire) gratis Avira Free Antivirus software hebben nergens last van, omdat het probleem speelt in het onderdeel ProActiv dat alleen de betaalde versie van de Avira software aan boord heeft.

Tussentijdse update

Met een tussentijdse update voor de betaalde Avira software (http://www.avira.com/en/proactiv-application-blocking) wordt het onderdeel ProActiv uitgeschakeld.

Of de update alle vastlopers oplost, is nog niet bekend. Op het forum meldt een gebruiker dat zijn bedrijf met honderd werkplekken compleet tot stilstand is gekomen.

Bron: WebWereld

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