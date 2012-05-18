Betaalde versie Avira veroorzaakt vastlopers

Een servicepack voor Avira Professional, Avira Antivirus Premium 2012 en Avira Internet Security 2012 blokkeerde begin deze week gewone, niet verdachte Windows-programma's, waardoor talloze pc's van gebruikers vastliepen. Op het forum van Avira zijn talloze getuigenissen te lezen.

Gebruikers van de (populaire) gratis Avira Free Antivirus software hebben nergens last van, omdat het probleem speelt in het onderdeel ProActiv dat alleen de betaalde versie van de Avira software aan boord heeft.

Tussentijdse update

Met een tussentijdse update voor de betaalde Avira software (http://www.avira.com/en/proactiv-application-blocking) wordt het onderdeel ProActiv uitgeschakeld.

Of de update alle vastlopers oplost, is nog niet bekend. Op het forum meldt een gebruiker dat zijn bedrijf met honderd werkplekken compleet tot stilstand is gekomen.

Bron: WebWereld