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Ook op oudere Macs is 'Flashback' te verwijderen

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Apple had al een ‘removal tool’ uitgebracht voor het Flashback-virus. Maar deze werkte vooralsnog alleen op de recente versies ‘Lion’ en ‘Snow’ van het besturingssysteem Mac OS X. Nu levert Apple ook een verwijderprogramma voor de kwaadaardige software die werkt op het oudere besturingssysteem ‘Leopard’.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert veilig internettenGepubliceerd op:18 mei 2012

Gebruikers van Mac OS X 10.5.x Leopard dat nog op veel van de oudere Macs draait, konden wekenlang niets doen tegen de besmetting door het trojanvirus Flashback, dat naar verluidt wereldwijd honderdduizenden Apple-computers heeft weten te besmetten (al zou het vooral gaan om Amerikaanse Applecomputergebruikers).

Met het nieuwe te downloaden verwijderprogramma (http://support.apple.com/kb/DL1534) voor OS X 10.5x is er dan eindelijk wel een oplossing voor de gebruikers van Mac OS X 1.5x.

Het verwijderprogramma schakelt ook meteen de Java plugin uit in webbrowser Safari. Via Java wist de trojan de Macs binnen te dringen.

Eenmaal binnengekropen en genesteld in het besturingssysteem kan Flashback allerlei informatie stelen en doorsturen, waaronder wachtwoorden.

Bron: 9to5 Mac

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