Let op! De Duux Whisper Flex Smart heeft in het verleden aftrekpunten op het testoordeel gekregen omdat de testvinger op kindformaat bij de draaiende bladen kon komen. Duux heeft op basis van onze test het ontwerp van de roosters aangepast waardoor het probleem is opgelost [Dit is bevestigd na een extra controle in het lab in juni 2024]. Bekijk deze pagina van Duux waar je ziet of jouw ventilator voorzien is van de oude roosters. Heb je de oude? Vraag dan gratis nieuwe aan bij Duux.Geïnteresseerd in een statiefventilator? Overweeg dan de geteste Inventum VST401W. Deze ventilator is gemaakt van kunststof, geeft je de keuze uit 3 standen en heeft geen timerfunctie en komt zonder afstandsbediening.