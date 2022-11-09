Veiligheidswaarschuwing: Ventilatorkachel Eurom

Waar gaat het om?
Het gaat om de ventilatorkachel Eurom Dual Mate 2000 RC met artikelnummer 352351.
Wat moet je doen?
- Heb je de kachel nog niet gebruikt, neem dan contact op met Eurom. De kachel wordt opgehaald en je krijgt je geld terug.
- Heb je de kachel al in gebruik? Controleer dan via het rooster aan de achterkant én het rooster aan de voorkant of er piepschuim aanwezig is.
- Bij twijfel mag je de gebruikte kachel retourneren en krijg je het aankoopbedrag terug.
Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Eurom via rc@eurom.nl of telefoonnummer 038 - 385 43 21. Je krijgt instructies over hoe je de kachel kosteloos kunt terugsturen.