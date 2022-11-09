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Veiligheidswaarschuwing: Ventilatorkachel Eurom

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Bij de ventilatorkachel van Eurom Dual Mate 2000 RC kan tijdens productie piepschuim in de kachel terecht zijn gekomen. Dit piepschuim kan vlam vatten tijdens het eerste gebruik.
karin pop

Karin Pop   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:9 november 2022

WAARSCHUWING VENTILATORKACHEL EUROM DUAL 1200x800

Waar gaat het om?

Het gaat om de ventilatorkachel Eurom Dual Mate 2000 RC met artikelnummer 352351.

Wat moet je doen?

  • Heb je de kachel nog niet gebruikt, neem dan contact op met Eurom. De kachel wordt opgehaald en je krijgt je geld terug.
  • Heb je de kachel al in gebruik? Controleer dan via het rooster aan de achterkant én het rooster aan de voorkant of er piepschuim aanwezig is. 
  • Bij twijfel mag je de gebruikte kachel retourneren en krijg je het aankoopbedrag terug.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Eurom via rc@eurom.nl of telefoonnummer 038 - 385 43 21. Je krijgt instructies over hoe je de kachel kosteloos kunt terugsturen.

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