Nasleep McAfee-blunder

McAfee zette direct instructies op internet hoe slachtoffers de pc weer aan de praat konden krijgen. Maar een telefoonnummer voor meer hulp bij deze operatie kostte €0,80 per minuut met een maximum van €40.

Consumenten zijn buiten hun schuld om in de problemen gekomen. Daarom stelt de Consumentenbond dat bellen met een helpdesk in zulke situaties gratis moet zijn.

Pas enkele dagen na het incident werd een telefoonnummer met normaal tarief opengesteld. McAfee belooft slachtoffers de eventuele reparatiekosten te vergoeden en 2 jaar gratis verlenging van het al lopende McAfee-abonnement.