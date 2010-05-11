icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Nasleep McAfee-blunder

Nieuws
|
Gebruikers van de beveiligingssoftware van McAfee kwamen in april in de problemen toen zij een verkeerde update op de software (automatisch) binnenkregen. De update achtte een Windows-bestand ‘verdacht’, waardoor de pc bij de eerstvolgende start compleet blokkeerde.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert virusscannersGepubliceerd op:11 mei 2010

McAfee zette direct instructies op internet hoe slachtoffers de pc weer aan de praat konden krijgen. Maar een telefoonnummer voor meer hulp bij deze operatie kostte €0,80 per minuut met een maximum van €40.

Consumenten zijn buiten hun schuld om in de problemen gekomen. Daarom stelt de Consumentenbond dat bellen met een helpdesk in zulke situaties gratis moet zijn.

Pas enkele dagen na het incident werd een telefoonnummer met normaal tarief opengesteld. McAfee belooft slachtoffers de eventuele reparatiekosten te vergoeden en 2 jaar gratis verlenging van het al lopende McAfee-abonnement.

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Test virusscanners