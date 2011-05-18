G Data ruimt nepbeveiliger System Tool op

De gratis opruimtool, de ‘G Data FakeAVCleaner’, kan worden opgehaald bij de G Data-website.

De software belooft de verschillende varianten van het zich snel verspreidende nep-beveiligingsprogramma System Tool op te ruimen, malware die anders zeer moeilijk van pc’s te verwijderen is.

G Data meldt over de laatste 15 maanden een toename van 35% van deze ‘scareware’. De software wordt zo genoemd omdat Systeem Tool als eenmaal op de pc staat het vanuit het niets angstwekkende meldingen op het scherm zet dat er virussen of andere ‘malware’ op de pc zijn aangetroffen. Door een bepaald bedrag te betalen belooft de namaakvirusjager de rommel op te ruimen.

Je kunt Systeem Tool makkelijk oplopen: na het aanklikken van een ‘verkeerd’ linkje en (onbedoeld) bevestigen van een download op een website kan het al op de pc beland zijn. Windows-pc’s die niet zijn bijgewerkt met de nieuwste updates, zijn extra kwetsbaar voor zulke onbedoelde installaties.

De cybercriminelen verdienen door de directe betalingen voor het pakket maar door fraude met de verkregen creditcardgegevens.

Bron: Persbericht G Data