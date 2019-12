Security Essentials 2

Nieuws|Microsoft heeft haar gratis antivirusprogramma, Security Essentials voorzien van een update. Versie 2.0 is vanaf heden te downloaden en is geoptimaliseerd voor Windows 7.

Microsoft heeft een antivirusprogramma dat (legitieme) Windows-gebruikers gratis kunnen installeren: Security Essentials. Van dit redelijk populaire pakket (700.000 Nederlandse gebruikers, meldt Microsoft) is inmiddels versie 2.0 verschenen.

De software kan worden gedownload van www.microsoft.com/security_essentials. Microsoft meldt dat editie 2 is geoptimaliseerd voor Windows 7. Ook zou de software beter integreren met Internet Explorer en de Windows Firewall.

De malware-scanner in het pakket is volgens Microsoft beter in het herkennen en verwijderen van kwaadaardige software. Uiterlijk is er weinig veranderd ten opzichte van 1.0.