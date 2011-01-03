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Security Essentials 2

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Microsoft heeft haar gratis antivirusprogramma, Security Essentials voorzien van een update. Versie 2.0 is vanaf heden te downloaden en is geoptimaliseerd voor Windows 7.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert virusscannersGepubliceerd op:3 januari 2011

Microsoft heeft een antivirusprogramma dat (legitieme) Windows-gebruikers gratis kunnen installeren: Security Essentials. Van dit redelijk populaire pakket (700.000 Nederlandse gebruikers, meldt Microsoft) is inmiddels versie 2.0 verschenen.

De software kan worden gedownload van www.microsoft.com/security_essentials. Microsoft meldt dat editie 2 is geoptimaliseerd voor Windows 7. Ook zou de software beter integreren met Internet Explorer en de Windows Firewall.

De malware-scanner in het pakket is volgens Microsoft beter in het herkennen en verwijderen van kwaadaardige software. Uiterlijk is er weinig veranderd ten opzichte van 1.0.

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