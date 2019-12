Appelstroop? Suikerstroop!

De beste appelstroop

De test heeft een Beste uit de Test en een Beste Koop opgeleverd:

Frutesse Rinse Extra Appelstroop

Beste uit de Test

Prijs: €1,80

Inhoud: 450 gram (€4 per kilo)

Testoordeel: 6,9

Deze stroop krijgt een 7,0 van het smaakpanel. Alleen vinden de proevers hem soms iets te zuur. Hij scoort goed op ijzer, dat is toegevoegd. De stroop is wel relatief duur. En hij haalt net een onvoldoende voor het (hoge) suikergehalte, maar de meeste appelstropen scoren hier slecht op.

Albert Heijn Rinse Appelstroop

Beste Koop

Prijs: €0,65

Inhoud: 450 gram (€1,44 per kilo)

Testoordeel: 6,8

De AH Rinse Appelstroop is qua smaak een van de toppers in deze test. Zelfs nog wat beter dan Frutesse. Maar hij bevat minder ijzer dan de Beste uit de Test. Hij kost met €0,65 maar eenderde van de prijs van Frutesse.

Welke appelstropen hebben we getest?

We hebben 19 appelstropen getest:

16 rinse appelstropen van (in alfabetische volgorde) Albert Heijn, Aldi, Bio+, Canisius, Ekoland, Frutesse, Guill. Henquet, Hero, Jumbo, Lidl, Plus, Timson en Your Organic Nature. De testresultaten lopen op van een 5,5 naar een 6,9.

3 100% appelstropen van Albert Heijn en Crombach. De testresultaten lopen op van een 4,6 tot een 5,8.

Rinse appelstropen zijn stropen waar het sap van suikerbieten aan is toegevoegd. Hierdoor krijgt de stroop een friszure smaak, en wordt hij 'rins' genoemd. Rinse appelstropen bevatten dan ook hoofdzakelijk suikerbiet en maar een klein deel appel. 100% appelstropen bevatten geen biet, daarom zijn ze minder zoet.

Bekijk alle testresultaten in het volledige artikel Test appelstroop (pdf, alleen voor leden) uit de Consumentengids van september 2018.

Over de test

De testresultaten zijn gebaseerd op:

Smaaktest: 50%

Hoeveelheid suiker: 30%

Hoeveelheid ijzer: 15%

Volledigheid etiket: 5%

Smaaktest

We vroegen een smaakpanel de soorten appelstroop door elkaar te proeven. Dit weegt voor 50% mee in het eindoordeel. Ze vinden de rinse variant unaniem het lekkerst. Laat daarin nou een overschot aan suikerbieten zitten! De 100% appelstropen scoren alle 3 relatief laag op smaak. Vooral omdat het panel ze het minst lekker vindt.

Het lekkerst vindt het panel 5 rinse varianten die goed scoren op zoetheid, zuurheid en dikte. Met een 7,7 eindigen de Biologische rinse appelstroop van Albert Heijn en Bio+ rinse appelstroop qua smaak bovenaan. Na bestudering van de etiketten hebben wij het sterke vermoeden dat ze uit dezelfde ketel komen. Ze bevatten wel behoorlijk wat suiker en vrij weinig ijzer. Door de toevoeging van ijzer komt de Frutesse Rinse Extra Appelstroop als Beste uit de Test.

Veel suiker

Appelstroop heeft de naam gezond te zijn, maar is dat echt zo? Nou nee. Rinse appelstroop bevat 3 klontjes suiker per boterham en staat daarom niet in de Schijf van Vijf. Dit weegt voor 30% mee in het eindoordeel.

Veel te veel suiker Er zit nog steeds veel toegevoegde suiker in voedingsmiddelen. Ondanks beloftes van voedselfabrikanten. Dat moet anders! Lees meer over onze actie

Bron van ijzer

Appelstroop is wel een bron van ijzer. Maar je moet er minstens 4 sneetjes mee besmeren én een stuk fruit bij nemen voor je dagelijkse hoeveelheid ijzer. Het ijzergehalte weegt voor 15% mee in het eindoordeel.

Je lichaam neemt ijzer uit appels en andere plantaardige bronnen minder goed op dan uit dierlijke bronnen. Een stuk fruit (vitamine C) bij een boterham met appelstroop bevordert de ijzerinname. Een glas melk werkt juist averechts, want calcium verhindert de ijzeropname. Is het je vooral om ijzer te doen, kies dan voor Frutesse of Hero Rinse Appelstroop. Daar is extra ijzer aan toegevoegd.

De door ons gemeten ijzerwaarden wijken overigens behoorlijk af van die op het etiket. Dat komt omdat het ijzergehalte van suikerbieten varieert naar herkomstgebied en oogstjaar. Fabrikanten bepalen het gehalte over een aantal jaren en overdrijven daarbij regelmatig. Albert Heijn geeft aan het ijzergehalte op het etiket aan te passen.

Lees ook: