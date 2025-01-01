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LiebherrFNd 5056-20

Prijs niet beschikbaar

  • Vrijstaand of inbouw:  Vrijstaand
  • Inhoud:  238,8 liter
  • Model:  Kastmodel

Testresultaat

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Testoordeel
Temperatuur nauwkeurigheid
Vriezer
Gebruiksgemak
Duurzaamheid

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr FNd 5056-20 is een kastmodel vrijstaande vriezer met 6 lades. De vriezer heeft een vrij groot volume van 239 liter (opgave fabrikant) en is 'no frost' zodat je de vriezer in principe niet hoeft te ontdooien. De vriezer is geschikt voor een omgevingstemperatuur van 10 tot 43°C. Verder kan de draarichting van de deur worden aangepast en is de vriezer binnenin voorzien van LED-verlichting. Ook zit er wifi op zodat je de vriezer aan het thuisnetwerk kunt koppelen. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.

Samenvatting

Vrijstaand of inbouw
Vrijstaand
Inhoud
238,8 liter
Model
Kastmodel
Kleur
Wit
Energieklasse
D
Hoogte
165,3 cm
Breedte
60 cm
Diepte
72,3 cm
No frost-vriezer
Lowfrost of Smartfrost
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
N.v.t.