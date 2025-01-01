icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

LiebherrSIFNd 4556-20

Prijs niet beschikbaar

  • Vrijstaand of inbouw:  Inbouw
  • Inhoud:  156,2 liter
  • Model:  Kastmodel

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Temperatuur nauwkeurigheid
Vriezer
Gebruiksgemak
Duurzaamheid

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Liebherr SIFNd 4556-20 is een kastmodel inbouwvriezer met 6 lades. De vriezer heeft een behoorlijk volume van 157 liter (opgave fabrikant) en is 'no frost' zodat je de vriezer in principe niet hoeft te ontdooien. De vriezer is geschikt voor een omgevingstemperatuur van 10 tot 43°C. Verder kan de draarichting van de deur worden aangepast en is de vriezer binnenin voorzien van LED-verlichting. Ook zit er wifi op zodat je de vriezer aan het thuisnetwerk kunt koppelen. De door de fabrikant opgegeven energieklasse is D.

Samenvatting

Vrijstaand of inbouw
Inbouw
Inhoud
156,2 liter
Model
Kastmodel
Kleur
-
Energieklasse
D
Hoogte
139,2 cm
Breedte
56,2 cm
Diepte
54,4 cm
No frost-vriezer
Lowfrost of Smartfrost
Bevestiging deurpaneel (inbouw)
Deur-op-deur