Conclusie: sneller dan een wasrek, zuiniger dan een wasdroger

Wasgoed droogt op de SpeedDryer sneller dan op een normaal wasrek. Hij verbruikt nauwelijks meer energie dan een normaal wasrek en veel minder energie dan een wasdroger. Maar je moet er wel zelf meer moeite in steken. De was ophangen met knijpers kost veel t ijd. Ook neemt de SpeedDryer veel ruimte in.

Snel opgezet, ophangen duurt langer

Opzetten van de SpeedDryer is zo gedaan. Binnen een minuut haal je 'm uit de kast, zet je ‘m op en steek je de stekker in het stopcontact. Het opzetten en opbergen is niet veel lastiger dan een ‘gewoon’ wasrek.

De SpeedDryer droogt wasgoed sneller dan een normaal wasrek. Toch kost de was ophangen wel flink meer tijd dan het in de droger stoppen. Een hele gezinswas in de droger stoppen duurt minder dan een minuut. Wil je de was sneller ophangen?

Op de SpeedDryer mag je 10 kg natte was hangen. Als je het rek helemaal volhangt met natte was, dan kun je er ook ongeveer 10 kg wasgoed op kwijt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je het rek overbelast.

Sneller droog dan met normaal wasrek

Wasgoed droogt op de SpeedDryer sneller dan op een normaal droogrek, maar langzamer dan in een wasdroger. Uit onze test wasdrogers weten we dat een wasdroger een was droogt in zo’n 1,5 tot 2,5 uur. De SpeedDryer doet daar in de praktijk langer over.

Hoe snel de was droogt op de SpeedDryer hangt af van:

Of je de was ‘enkel’ of ‘dubbel’ ophangt.

De dikte van de stoffen.

Hoe nat het wasgoed is.

De kamertemperatuur.

De luchtvochtigheid.

Enkel ophangen

De was droogt het snelst als je deze ‘enkel’ ophangt, met wasknijpers. Na een uur waren de eerste shirts en dunne synthetische kleding al bijna droog. Na anderhalf uur waren iets dikkere synthetische items en shirts op een hanger redelijk droog. Katoenen wasgoed droogde in 3 uur. Pas na 5 uur draaien was de gehele was net droog genoeg om op te bergen. Alleen sportsokken waren ook na 5 uur nog niet droog.

Dit is een groot verschil met een normaal droogrek. We hingen soortgelijk wasgoed uit dezelfde was op een normaal droogrek. Pas na 8 uur drogen waren shirts en dun synthetisch wasgoed droog. De rest moest nog langer drogen.

Dubbel ophangen

‘Dubbel’ ophangen van wasgoed kost een stuk minder ophangtijd. Maar de was droogt dan wel veel langzamer. Pas na zo’n 2 uur is de eerste hydrofiele doek droog. Na zo’n 2,5 uur zijn de eerste shirts nèt droog genoeg om op te bergen.

Katoenen handdoeken en dikke synthetische badmatten droogden in ongeveer 3,5 uur. Broekbanden zijn pas na 5,5 uur droog. Sommige dikkere kledingsstukken zijn dan zelfs nog vochtig.

Veel ruimte nodig

De SpeedDryer draait rond. Daardoor heeft hij meer vloeroppervlak nodig dan een normaal wasrek. Om overal gemakkelijk bij te kunnen, heb je tenminste 2 x 2 m vrije ruimte nodig. Maar 2,5 x 2,5 m is beter. Want bij het ophangen van de was moet je om het rek heen kunnen lopen. Let op het snoer, want daar kun je over struikelen. In de kast neemt de SpeedDryer weinig ruimte in: 16x16 cm en 142 cm hoog.

De SpeedDryer heeft waslijnen van verschillende lengtes. Daardoor kun je kleding van diverse breedtes makkelijk ophangen. Ook overhemden en shirts aan een hanger passen prima. Alleen een jurk aan een hanger is te lang voor de SpeedDryer. Meerdere stuks groot wasgoed zoals beddengoed raak je op de SpeedDryer niet zomaar kwijt. En grote items zoals dekbedovertrekken zwenken flink uit bij het ronddraaien. Als de was blijft haken, dan stopt de molen gelukkig vanzelf.

Minder zacht dan uit de droger

Dunnere stoffen worden iets soepeler op de SpeedDryer dan op een gewoon wasrek. Maar het verschil is klein. Handdoeken van de SpeedDryer zijn net zo ruw als bij drogen op een normaal rek. De zachtheid van handdoeken uit de wasdroger mis je dus bij de SpeedDryer.

Niet meer strijken?

Volgens het bedrijf achter SpeedDryer kun je een overhemd, jurkje of blouse direct vanaf de SpeedDryer in de kast hangen. Maar voor een echt kreukvrij resultaat zul je nog steeds moeten strijken. Soepele stoffen drogen vaak kreukloos. Maar dat doen ze op een hanger ook. In stevigere stoffen blijven wel kreukels zitten.

Zuiniger dan de wasdroger

SpeedDryer claimt: 'Met een verbruik van slechts 10 watt is de SpeedDryer ruim 99% zuiniger in gebruik dan een conventionele wasdroger.'

Als we alleen kijken naar energieverbruik via het stopcontact, dan klopt dit inderdaad. Wij maten een verbruik van slechts 5 watt. Met een droogtijd van 5 uur zorgde dit voor een energiebesparing van zo’n 97%.

Toch kost ook drogen op een rek energie, omdat het water moet verdampen. Dit koelt de kamer af, wat in de zomer geen probleem is.

Maar in de winter kan dit betekenen dat je de verwarming hoger zet om zo de kamer op temperatuur te houden. Dan is de SpeedDryer ‘slechts’ 30 tot 40% zuiniger dan een droger. Dat is nog steeds een flinke besparing. En de SpeedDryer blijft goedkoper en zuiniger dan een wasdroger. Je bent alleen wel zelf flink meer energie kwijt met het ophangen van de was.

Zacht zoevend geluid

De SpeedDryer maakt een zacht zoevend geluid. Het is niet storend, maar wel hoorbaar. Als je hem uitzet, merk je het verschil. Het geluid lijkt op dat van mechanische ventilatie op de laagste stand. In vergelijking met een wasdroger is de SpeedDryer vele malen stiller.

Let op goede ventilatie

Bij het drogen van was binnenshuis komt veel vocht vrij. Te veel vocht kan zorgen voor schimmel in huis. Zorg dus voor goede ventilatie. Heb je mechanische ventilatie in huis? Zet deze dan extra aan bij het drogen van de was.

SpeedDryer kopen

Je kunt de SpeedDryer bestellen op de website van SpeedDryer.