Ben je op zoek naar een wasdroger van Zanussi? Uit ons onderzoek naar merktevredenheid blijkt dat consumenten redelijk tevreden zijn over hun Zanussi-droger. Zanussi maakt relatief goedkope warmtepompdrogers, traditionele condensdrogers en luchtafvoerdrogers. We leggen het aanbod uit.

Merktevredenheid Zanussi-wasdroger

Bezitters van een Zanussi wasdroger zijn redelijk tevreden. Iets meer dan 6% van de 5200 consumenten die onze enquête naar merktevredenheid invulden had een Zanussi-wasdroger. Het is daarmee een relatief groot merk.

Het merk Zanussi krijgt voor wasdrogers een 7,6 als merktevredenheidsscore. Deze score is lager dan gemiddeld. Onder andere Miele (9,0), Siemens (8,4) en Bosch (8,3) doen het beter.

Een groot deel (32%) van de bezitters van een Zanussi-droger is zeer tevreden over de prestaties. Een nog groter deel (39%) is zeer tevreden over het gebruiksgemak.

De bezitters van een Zanussi-wasdroger zijn het minst te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding: 26% vindt die zeer gunstig. Dat is hoger dan het gemiddelde, maar de wasdroger scoort qua prijs-kwaliteitverhouding wel lager dan andere 'goedkope' merken zoals Beko en Indesit.

Vervangen

Een Zanussi-droger wordt gemiddeld na 11 jaar vervangen. Dit ligt rond het gemiddelde. Slechts 22% van de bezitters geeft aan dat hun volgende wasdroger zeker weer van het merk Zanussi zal zijn. Dat percentage is lager dan bij andere merken.

Aanbod Zanussi-wasdrogers

Zanussi heeft een breed aanbod wasdrogers, maar verdeelt ze niet in productseries. Alle drogers zijn goedkoop en eenvoudig. Op Zanussi drogers vind je (nog) geen geavanceerde snufjes zoals bediening met een app.

Warmtepompdrogers

€450 tot €600

Energielabel A+, A++ of A+++

Een capaciteit van 7 of 8 kg katoen.

Condensdrogers

€350 tot €450

Energielabel B

Een capaciteit van 7 of 8 kg katoen.

Luchtafvoerdrogers

Vanaf €300

Energielabel C

Een capaciteit van 7 kg katoen.

Modelnaam Zanussi-wasdroger

Er zit een logica achter de cijfers en letters in de modelnaam, al is het even zoeken. Als voorbeeld nemen we de ZDH8353W:

Deze wasdroger heeft een capaciteit van 8 kg en is een warmtepompdroger (heatpump).

W staat voor een transparante deur. Een model met een P op die plaats heeft een dichte deur.

Wasdrogers met modelnamen eindigend met een Z (ZDH7332PZ) hebben een zinken trommel.

