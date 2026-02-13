13 februari 2026

Hoe wij wasdroogcombinaties testen

Twee keer per jaar testen we de nieuwste wasdroogcombinaties. We testen hoe schoon ze wassen, hoe droog de was wordt én hoe goed het gecombineerde was- en droogprogramma werkt. Ook kijken we naar het verbruik en de snelheid. En beoordelen we het gebruiksgemak en het geluid.