Repareren of vervangen en afdanken
Een probleem met witgoed probeer je natuurlijk eerst op te lossen. Maar soms is het beter om het apparaat te vervangen.
Een probleem met witgoed probeer je natuurlijk eerst op te lossen. Maar soms is het beter om het apparaat te vervangen.
Je wasmachine gaat langer mee door hem op tijd schoon te maken en te onderhouden. Daarmee voorkom je problemen als een stinkende wasmachine, kalk of verstopping.
In de supermarkt liggen allerlei wasmiddelen. Welk middel kun je het beste gebruiken? En wat zijn andere mogelijkheden?
Twee keer per jaar testen we de nieuwste wasdroogcombinaties. We testen hoe schoon ze wassen, hoe droog de was wordt én hoe goed het gecombineerde was- en droogprogramma werkt. Ook kijken we naar het verbruik en de snelheid. En beoordelen we het gebruiksgemak en het geluid.