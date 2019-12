Eerste indruk|De Blue Magic Ball is een klein blauw balletje dat je in je wasmachine doet en meewast met je kleding. Doordat het balletje zilverionen afgeeft, worden bacteriën in het wasgoed gedood. En dat zou moeten voorkomen dat je was naar zweet ruikt, zelfs als je op 30°C wast. Volgens de importeur is de Blue Magic Ball dus ook nog eens ‘milieuvriendelijk’. Is dat ook zo? We probeerden het uit.

Conclusie

Het werkende principe van de Blue Magic Ball is geen onzin. We weten dat zilverionen bacteriën doden. Maar in onze praktijktest was het moeilijk om de werking ook vast te stellen. We merkten weinig verschil in wasjes mét en zonder de bal. Echt een wondermiddel is het dus niet, maar als je echt last hebt van zweetlucht in je was, en ten einde raad bent, kun je de Blue Magic Ball wellicht eens proberen.

Over de vermeende milieuvriendelijkheid zijn we kritischer. Sterker nog, volgens ons is het tegenovergestelde waar: de blauwe bal is juist milieubelastend. Dat zeggen we omdat er veel zorgen zijn over het vrijkomen van zilverdeeltjes in het milieu, en de schadelijkheid daarvan voor (water)organismen.

Wat is het?

De Blue Magic Ball is een blauw plastic balletje ongeveer zo groot als een golfbal. Het is heel simpel in gebruik: je haalt het uit de verpakking en je doet het in de wasmachine. Op het balletje zit een sticker die aangeeft of hij het nog doet. Als de sticker vervaagt is het balletje opgebruikt. Volgens de verpakking zou dat na zo’n 160 wasbeurten moeten zijn.

De Blue Ball bestaat al langer, maar wordt na een periode van afwezigheid weer verkocht in Nederland. Je kunt de bal kopen bij onder andere Bol.com en op groenebeer.nl voor €21.

Hoe werkt het?

Het balletje raakt na een aantal wasbeurten op omdat er zilver in zit. Dat zilver wordt langzaam, in de vorm van zilverionen, aan het waswater afgegeven. Die zilverionen doden bacteriën, en nestelen zich ook aan in vezels van je kleding. Op die manier worden nare luchtjes (veroorzaakt door bacteriën) voorkomen.

Omdat het zilver actief is om geurtjes te bestrijden, hoef je niet meer op hogere temperatuur te wassen. Je zou dus met de bal op 30 ºC moeten kunnen wassen. Je hebt nog steeds wasmiddel nodig, maar door op lagere temperatuur te wassen kun je energie besparen. Daardoor is de Blue Magic Ball volgens de fabrikant 'milieuvriendelijk'.

Bacteriën doden met zilver klinkt een beetje als pseudo-wetenschap, maar het is al jaren bekend dat zilver inderdaad bacteriën doodt. En nare (zweet)lucht in je wasgoed komt door bacteriën. Dus we hebben reden om aan te nemen dat de claims geen onzin zijn. Maar of het in de praktijk ook werkt is natuurlijk de vraag.

Testresultaten

We namen de proef op de som met 3 paar zweetsokken en splitsen ze op. De ene helft ging in de normale was op 40 ºC, de andere in de was met de Blue Magic Ball, op 30 ºC . Het resultaat: alle sokken waren schoon en vrij van geurtjes. Eigenlijk hadden we ook op 30ºC zonder de bal moeten wassen, of alleen met de bal. Bovendien is geur heel moeilijk te ‘meten’, en het wasmiddel zelf maskeert ook voor een deel geurtjes.

Een andere test dan. De tweede tester had daadwerkelijk het probleem dat wasgoed na het wassen op 40 ºC nog rook, en was dus wel gecharmeerd van het idee van de blauwe bal. Helaas bood de bal hier geen soelaas: ook na het wassen met de bal rook de kleding nog muf. Een derde tester merkte ook niet heel veel verschil met én zonder de bal. Hij wilde het balletje nog wel het voordeel van de twijfel geven, omdat hij dacht dat de was nét ietsje frisser was.

Gebruiksgemak

Nog een klein punt van kritiek over het gebruiksgemak: de vorm van de bal is niet ideaal. De bal heeft geen afgevlakte kant, en blijft dus nergens op liggen. Een van de ballen verdween direct ergens achter de wasmachine, om nooit meer teruggevonden te worden. Ook maakt de bal redelijk veel lawaai in een (halflege) wasmachine.

Milieuvriendelijk

Dat ook ‘milieuvriendelijk’ zou zijn, schiet ons een beetje in het verkeerde keelgat. De claim is gebaseerd op het idee dat je met de bal minder warm kunt wassen, en ook minder vaak zou wassen (omdat je kleding minder ruikt). Of mensen dat ook echt gaan doen is de vraag, want je wil natuurlijk ook gewoon dat je was schoon wordt. En daarvoor is een hogere temperatuur nodig, ook omdat wasmiddel beter werkt bij een hogere temperatuur.

Energie besparen is niet het hele verhaal achter de milieuvriendelijkheid van de bal. De zilverdeeltjes komen terecht in het afvalwater en op die manier in het milieu. Ook daar doden ze bacteriën. Vissen en andere (water)organismen zijn ook gevoelig voor zilver. Ophoping van zilverdeeltjes in het milieu is een onderwerp waar op dit moment veel zorgen over zijn. Het RIVM heeft een vrij uitgebreide pagina over zilverdeeltjes in het milieu.

De importeur van de Blue Ball schrijft hierover: 'Sporen van zilverionen in het vuilwater worden door een natuurlijk effect in het riool verwijderd zodat het milieu niet belast wordt en de natuur het zilver weer terug krijgt.'

Dat de natuur het zilver weer terugkrijgt is precies het probleem. Dus dat en de claim dat de blauwe bal milieuvriendelijk is, zijn wat ons betreft gewoon misleiding. Als je duurzaamheid belangrijk vindt, kun je de Blue Magic Ball het best vermijden.