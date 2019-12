Klachten Whirlpool Denver 1600

Nieuws|Meer dan 40 leden schreven een review over de wasmachine Whirlpool Denver 1600. Het merendeel is niet tevreden; vooral de beoordeling voor constructie en afwerking en geluid is laag: gemiddeld 2 van de 5 maximaal verkrijgbare sterren.

Ongeveer de helft van de leden die een review schreven heeft te kampen met kapotte lagers; een ander regelmatig terugkerend defect is een kapotte printplaat. We vroegen de fabrikant om reactie.

Reactie fabrikant

Whirlpool geeft aan dat als er zich binnen de 2 jaar garantie een probleem met de lagers voordoet, dit kosteloos opgelost wordt. Een lagerprobleem in het 3e jaar wordt voor €95 inclusief voorrijkosten verholpen.

Het probleem met de kapotte printplaten speelde volgens Whirlpool bij een partij wasmachines die 5 jaar geleden verkocht werd en zou inmiddels verholpen moeten zijn. Als een printplaat een foutmelding geeft, dan komt dat aan het licht zodra de machine in gebruik genomen wordt. Het probleem wordt dan binnen de garantietermijn van 2 jaar opgelost.

Heb je binnen de gestelde termijn klachten, neem dan contact op met Whirlpool (tel: 076-5306400). Heb je daarna problemen dan kun je terecht bij de winkelier. Wettelijk gezien heb je recht op een deugdelijk product. Je moet dan wel aantonen dat de problemen zijn ontstaan door ondeugdelijke onderdelen, en niet het gevolg zijn van normale slijtage door (intensief) gebruik.

Test

We testen de degelijkheid van wasmachines niet omdat zo'n test veel tijd kost. Tegen de tijd dat er resultaten zijn, kan de wasmachine al niet meer te koop zijn.

In plaats daarvan vragen we ons witgoedpanel regelmatig hoe tevreden ze zijn met hun merk wasmachine. Onze Britse collega's bij Which? hielden eind 2013 een soortgelijke enquête over wasmachinemerken. Informatie over specifieke modellen kun je in de wasmachinevergelijker vinden, in reviews van leden over hun wasmachine.