Eerste indruk|Samsung gebruikt in een serie nieuwe wasmachines de QuickDrive-technologie, waarbij de wastrommel uit 2 delen bestaat die tegen elkaar in draaien. Hierdoor zou de wasbeurt sneller en zuiniger worden. Is dat echt zo? En slijt je kleding dan niet sneller?

Conclusie: wast even schoon, maar niet opvallend sneller of zuiniger

Samsung wasmachines met QuickDrive wassen even schoon als Samsungs zónder QuickDrive. Ook slijt de kleding niet meer dan normaal. Maar echt opvallend snéller zal het niet gauw zijn. En ook een energiebesparing zien we niet zo 1,2,3. Het hangt af van hoevéél en wélk wasgoed je in de trommel stopt en welk programma je gebruikt. Alleen het SuperSpeed programma bleek echt sneller op de QuickDrive. Wasresultaten zijn hiermee wel een stuk minder goed dan het katoenprogramma.

Wat beweert Samsung over QuickDrive?

Samsung vergelijkt de wasmachine met QuickDrive (WW8800M) met een gewone Samsung-wasmachine zónder (WW8500K) en claimt:

50% sneller katoenprogramma (40 graden, halfvolle trommel) met dezelfde wasresultaten

Op de SuperSpeed-stand is een volle trommel schoon in slechts 39 minuten.

Bespaart 20% energie bij wassen op het katoenprogramma (40 graden, halfvolle trommel) en het SuperSpeed-programma (40 graden, 5 kg belading)

Onze test

Om de beweringen van Samsung goed te onderzoeken, hebben wij de Samsung QuickDrive WW80M642OPW vergeleken met de Samsung WW8EK6415SW Addwash. Beide machines zijn vergelijkbaar met de apparaten uit de claims van Samsung.

Beide machines hebben we verschillende wassen laten draaien op het 40 graden katoenprogramma (met halfvolle trommel én met 80% gevulde trommel) en het 40 graden SuperSpeed-programma.

We meten daarbij hoe goed de machine wast en spoelt, hoelang hij erover doet en hoeveel water en energie hij gebruikt.

Door de extra beweging van de zogenaamde 'Q-Drum' (de trommel van de wasmachine met QuickDrive), zou het kunnen dat kleding sneller slijt. Daarom hebben we in beide machines 25 keer een lading textiel gewassen en daarna gemeten hoeveel kracht nodig is om het textiel te scheuren.

Resultaten

De resultaten zijn opvallend. De katoenprogramma’s met halfvolle en volle trommel zijn met onze belading helemaal niet sneller met de QuickDrive. Hoewel er bij de programmaselectie een hoopgevend aantal minuten op de display stond, werd het programma daadwerkelijk met een uur verlengd. Als we de resultaten van de QuickDrive vergelijken met alle in het verleden geteste Samsungs, zien we wel gemiddeld een iets korter katoenprogramma van zo'n 10%. Het SuperSpeed-programma is met de QuickDrive wel duidelijk korter. Die gaat van 56 minuten naar 40, zo’n 30% sneller.

Ook het energieverbruik was alleen bij het SuperSpeed-programma ietsje minder, maar zeker geen 20%. Bij het katoenprogramma verbruikt de QuickDrive juist méér water en energie. Vooral bij een halfvolle trommel.

De wasresultaten zijn wel vergelijkbaar met de normale machine.

Zowel nat als droog textiel scheurt juist mínder snel in de QuickDrive-machine dan in de gewone. We zien geen extra slijtage aan het wasgoed.

Verklaring volgens Samsung

We hebben de opmerkelijke resultaten aan Samsung voorgelegd. De eerdere beweringen worden in hun reactie enigszins genuanceerd.

Allereerst claimt Samsung maximaal 50% tijdsbesparing. Deze tijdsbesparing kan alleen worden bereikt door het katoenprogramma te gebruiken met een halfvolle trommel. Maar waarom zien wij dat dan niet terug in onze test? Volgens Samsung komt dat omdat we ander soort wasgoed in de wasmachine stoppen. Met name onze handdoeken zouden meer water opnemen en daardoor andere resultaten geven.

En waarom duurt het programma langer dan aangegeven op het display? De tijd die de machine vooraf aangeeft, is een schatting van een gemiddelde halfvolle trommel. Gedurende het wasprogramma meet de machine hoeveel er daadwerkelijk in zit en past daarop de programmaduur aan. Was je dus met een volle trommel, dan zal het wasprogramma altijd langer duren dan hij vooraf aangeeft.

