Samsung QuickDrive wast dubbel zo snel

Nieuws|Samsung lanceert op de IFA, de jaarlijkse elektronicabeurs in Berlijn een nieuwe trommeltechnologie voor wasmachines. Met QuickDrive is de was in de helft van de tijd klaar en je bespaart ook nog eens 20% van de energie.

Bij QuickDrive draait alles om een nieuwe trommel, de Q-Drum. Bijzonder aan deze trommel is dat hij uit 2 losse delen bestaat. De achterplaat kan in een andere richting draaien (tegengesteld) dan de zijkant van de trommel. Hierdoor draait de kleding die achterin de trommel ligt niet alleen rond, maar beweegt ook naar voren.

Normaal gesproken valt kleding in de wasmachine door het draaien van de trommel alleen van boven naar beneden. Doordat de kleding bij QuickDrive ook van achteren naar voren beweegt, ontstaat meer beweging. Hierdoor wordt het vuil sneller en geleidelijker uit de kleding verwijderd, zegt Samsung.

Kortere programma's, minder energie

QuickDrive verkort de duur van een wasbeurt tot 50% en brengt het energieverbruik terug met 20%:

Het eco-katoenprogramma gaat van 279 min naar 138 minuten.

het katoenprogramma van 131 naar 66 minuten.

het super-eco-wasprogramma van 115 naar 58 minuten.

het superspeed-programma van 59 naar 39 minuten.

Bij sommige programma's draait de trommel 'normaal'. Voor delicaat wasgoed zoals wol gebruikt de machine maar 1 beweging.

Nog niet door ons getest

Update oktober 2018: inmiddels hebben we de Samsung QuickDrive getest.

Samsung belooft heel wat en haalt legio testinstituten aan die de machine al getest hebben. Kleding zou niet sneller slijten en de was wordt minstens zo schoon, zo niet schoner dan eerst.

Of het effect echt zo goed werkt gaan wij nog testen in ons lab. Dan onderzoeken we ook of de was niet meer kreukt of in de knoop raakt.

De Samsung WW8800M is ook uitgerust met de EcoBubble, AddWash en hij is voorzien van een app bediening. Naar verwachting komt er ook een kleinere versie met minder extra’s op de Nederlandse markt.

Mogelijkheden van de app

De Samsung WW8800M heeft een app met een wasassistent: de Q-rator. Deze heeft 3 extra functies:

Laundry Planner

Hiermee stel je in wanneer de was klaar moet zijn. Handig maar zeker geen unieke functie.

Laundry Recipe

Deze functie verschilt wel van wat we eerder hebben gezien. Je voert in welke kleur of stoftype je was is en hoe vuil die is. Opvallend is dat als je bepaalde kledingstukken selecteert, bepaalde andere kledingstukken niet meer gekozen kunnen worden. Als je T-shirts gaat wassen, vervallen bijvoorbeeld de opties voor bh’s en panty’s.

Op basis van wat je hebt ingevoerd geeft de machine aanbevelingen voor het beste wasprogramma en die kun je naar de machine sturen.

HomeCare Wizard

Deze wizard geeft je inzicht in je wasgedrag. Hoeveel wassen je hebt gedraaid, hoeveel energie dat heeft gekost en welke programma’s je het meest gebruikt.

Hij biedt ook hulp bij problemen en geeft aan wanneer je onderhoud moet plegen. Bijvoorbeeld wanneer het tijd is om het trommelreinigingsprogramma te draaien.

Verkrijgbaarheid

De Samsung WW8800M is vanaf maart 2018 in Nederland beschikbaar. De verkoopadviesprijs is nog niet bekend.

