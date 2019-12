Samsung add wash (wasmachine-innovaties IFA 2015)

Nieuws|Iets vergeten in de machine te doen en de wasmachine draait al? Dat is nu geen probleem meer. Samsung kondigde tijdens de IFA 'Add wash' wasmachine aan.

De Samsung WW8500 Add wash wasmachine heeft een deur in de deur. Ben je een sok vergeten, wil je een delicaat shirt alleen even mee laten spoelen, wasverzachter vergeten? Je kunt het allemaal toevoegen ook al heb je de was al aangezet. Dat is normaal gesproken bij een bovenlader makkelijk, maar bij een voorlader lastiger. Je drukt op pauzeknop van de Add wash en de machine stopt met draaien en de tweede deur opent.

De machine is ook te bedienen via telefoon of tablet met iOS en Android. Het is nog niet duidelijk wat de machine gaat kosten en wanneer hij beschikbaar is.

Een compleet overzicht van alle bijzondere modellen en functies bij verschillende merken wasmachines zullen we binnenkort plaatsen in een woordenboek bij dit dossier.

