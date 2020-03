Terugroepactie wasmachines van Bosch en Siemens

Wat is er aan de hand?

Er kan een defect zijn aan de verbinding van de binnentrommel. Onder bepaalde omstandigheden kan deze verbinding tijdens het centrifugeren losraken en zo een risico op letsel vormen.

Om welke wasmachines gaat het?

Het gaat om exemplaren van de volgende machines die geproduceerd zijn in februari 2019:

Alle apparaten hebben het FD-nummer: FD9902.

Hoe weet ik of ik zo'n wasmachine heb?

Bezitters van een Bosch of Siemens kunnen controleren of deze veiligheidsmaatregel geldt voor hun wasmachine via www.washingmachinesafety.nl.

Vul op de website de volgende nummers in:

modelnummer (E-nr.)

viercijferige productienummer (FD-nr.)

serienummer (Z-nummer)

Je vindt de nummers op het typeplaatje aan de binnenkant van de deur of aan de achterzijde van het apparaat.

Wat gebeurt er als ik zo'n wasmachine heb?

Nadat je je e-mailadres en gegevens van je wasmachine hebt verstuurd, zal BSH per e-mail bevestigen of het toestel vervangen moet worden.

Indien dit het geval is bel je met gratis telefoonnummer: 0800-1908 (ma-vrij: 08:00 – 20:00 en za: 09:00 – 17:00). Je kunt dan afspraak maken wanneer de wasmachine verwisseld kan worden. De oude wasmachine wordt gratis vervangen door de nieuwe en bij je thuis geïnstalleerd.

Wat moet ik doen tot hij vervangen kan worden?

Heb je een wasmachine met een defecte verbinding en duurt het even voordat de nieuwe geplaatst kan worden? Laat dan de wasmachine maximaal tot 800 toeren per minuut centrifugeren als voorzorgsmaatregel totdat de wasmachine is vervangen.

