Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bosch WAT28320NL heeft een waterPerfect Plus systeem, waarbij sensoren automatisch de hoeveelheid wasgoed detecteren en het waterverbruik hierop aanpast. Verschillende machines zijn vrijwel indentiek: de Bosch WAT28361NL heeft een meervoudige waterbeveiliging, de Bosch WAT28321NL heeft Aquasecure. De Siemens WM14T321NL is gelijk aan de Bosch WAT28361NL, verschilt alleen in merk.