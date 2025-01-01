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AsusZenWifi AX Mini XD4 (1-pack Wit)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 6
  • Geclaimde snelheid:  574 + 1201 Mbps
  • WPA3:  Ja

Testresultaat

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Expert review

'De Asus ZenWifi AX Mini XD4 wifi-punten zijn mesh wifi-versterkers die te koop zijn in verschillende winkels. Ze zijn verkrijgbaar in het wit en in het zwart en met 1, 2 of 3 wifi-punten. Bovenaan deze pagina onder de tekst 'In de uitvoering' kun je de versie selecteren die je zoekt.

De mini’s zijn compacte en mooi vormgegeven producten die goed passen bij een moderne inrichting. Hoe doen ze het qua snelheid en bereik? '

Dennis PronkExpert wifi-versterkers bij de Consumentenbond

Opgenomen in onze expert review

  • Wat is er goed aan de Asus ZenWifi AX Mini XD4 (1-pack Wit)?
  • Wat is er niet goed aan de Asus ZenWifi AX Mini XD4 (1-pack Wit)?
  • Wat moet ik nog meer weten over de Asus ZenWifi AX Mini XD4 (1-pack Wit)?

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). Wie zoekt naar vervanging van thuiswifi kan de geteste Asus ZenWifi AX Mini XD4 (1-pack Wit) overwegen. De doos bevat 1 mesh wifi-punt. Soms brengen fabrikanten verschillende modellen met dezelfde naam op de markt. Wij hebben model XD4R versie A1 16AA2 getest. Dit mesh-apparaat heeft een gastnetwerk, heeft 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en wordt inclusief ouderlijk toezicht geleverd.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 6
Geclaimde snelheid
574 + 1201 Mbps
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
4718017637619
Fabrikantcode (SKU)
90IG05N0-MO3R60