AsusZenWifi AX Mini XD4 (1-pack Wit)

'De Asus ZenWifi AX Mini XD4 wifi-punten zijn mesh wifi-versterkers die te koop zijn in verschillende winkels. Ze zijn verkrijgbaar in het wit en in het zwart en met 1, 2 of 3 wifi-punten. Bovenaan deze pagina onder de tekst 'In de uitvoering' kun je de versie selecteren die je zoekt.

De mini’s zijn compacte en mooi vormgegeven producten die goed passen bij een moderne inrichting. Hoe doen ze het qua snelheid en bereik? '