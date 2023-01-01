AsusZenWiFi BT8 2-pack
In de uitvoering
- Wifi-versie: Wifi 7
- Geclaimde snelheid: 688 + 4323 + 8643
- WPA3: Ja
€ 375,-6 winkels
Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack).Wie zoekt naar vervanging van thuiswifi kan de geteste Asus ZenWiFi BT8 2-pack overwegen. De doos bevat 2 mesh wifi-punten.Deze oplossing voor wifi heeft een gastnetwerk, telt 4 ethernetpoorten en heeft Wifi 7 en wordt inclusief ouderlijk toezicht geleverd.
- Barcode (EAN)
- 4711387532089
- Fabrikantcode (SKU)
- 90IG0930-MO3B20, ZenWiFi BT8 (2pk)