icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
Toon alle producten

AVMFRITZ!Mesh Set 1600 2-pack

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 6
  • Geclaimde snelheid:  600 + 2400
  • WPA3:  Ja
Bekijk alle specificaties

€ 129,-

7 winkels

Laagste prijzen

  •  
  •  
  •  
Bekijk alle 7 winkels

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Prestaties
Mogelijkheden
Gebruiksgemak
Energieverbruik
Veiligheid

Ook toegang tot deze test?

Start nu 3 maanden gratis
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack).Snelheid en bereik? De FRITZ!Mesh Set 1600 2-pack van AVM is onder andere daarop getest. De doos bevat 2 mesh wifi-punten.Deze oplossing voor wifi heeft een gastnetwerk, telt 1 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt geleverd met ouderlijk toezicht.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 6
Geclaimde snelheid
600 + 2400
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
4023125031267
Fabrikantcode (SKU)
20003126

Prijzen