AVMFRITZ!Mesh Set 1600 2-pack
In de uitvoering
- Wifi-versie: Wifi 6
- Geclaimde snelheid: 600 + 2400
- WPA3: Ja
€ 129,-7 winkels
Laagste prijzen
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Prestaties
Mogelijkheden
Gebruiksgemak
Energieverbruik
Veiligheid
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack).Snelheid en bereik? De FRITZ!Mesh Set 1600 2-pack van AVM is onder andere daarop getest. De doos bevat 2 mesh wifi-punten.Deze oplossing voor wifi heeft een gastnetwerk, telt 1 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt geleverd met ouderlijk toezicht.
Samenvatting
- Wifi-versie
- Wifi 6
- Geclaimde snelheid
- 600 + 2400
- WPA3
- Ethernet-backhaul
- Wifi-backhaul privé
- Ouderlijk toezicht
- Website-filter
- Apparaat-filter
- Barcode (EAN)
- 4023125031267
- Fabrikantcode (SKU)
- 20003126