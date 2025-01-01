FRITZ!Box 4060 + 2 x Fritz!Repeater 1200 AX (router + 2 repeaters)

FRITZ! was voorheen bekend als AVM. De Box 4060 + 2 x Fritz!Repeater 1200 AX (router + 2 repeaters) van FRITZ! is een product voor wifi in huis en is grondig getest. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten waarvan 1 punt de router is en de andere 2 punten repeaters zijn. Deze oplossing voor wifi heeft een gastnetwerk, telt 4 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt met ouderlijk toezicht.Dit is een zelf samengestelde set, zie daarvoor de streepjescodes (EAN) en fabrikantcodes (SKU) bij de specificaties op deze pagina. Je kunt ook een door pakket bij Expert kopen waar deze producten zijn gebundeld. Kijk daarvoor op deze pagina.