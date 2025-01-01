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FRITZ!Box 4060 + 2 x Fritz!Repeater 1200 AX (router + 2 repeaters)

€ 410,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 6
  • Geclaimde snelheid:  1200 + 2400 + 2400 Mbps (4060) en 600 + 2400 Mbps (1200AX)
  • WPA3:  Ja

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

FRITZ! was voorheen bekend als AVM. De Box 4060 + 2 x Fritz!Repeater 1200 AX (router + 2 repeaters) van FRITZ! is een product voor wifi in huis en is grondig getest. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten waarvan 1 punt de router is en de andere 2 punten repeaters zijn. Deze oplossing voor wifi heeft een gastnetwerk, telt 4 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt met ouderlijk toezicht.Dit is een zelf samengestelde set, zie daarvoor de streepjescodes (EAN) en fabrikantcodes (SKU) bij de specificaties op deze pagina. Je kunt ook een door pakket bij Expert kopen waar deze producten zijn gebundeld. Kijk daarvoor op deze pagina.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 6
Geclaimde snelheid
1200 + 2400 + 2400 Mbps (4060) en 600 + 2400 Mbps (1200AX)
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
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Apparaat-filter
Barcode (EAN)
Fabrikantcode (SKU)