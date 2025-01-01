Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

FRITZ! was voorheen bekend als AVM. Een nieuwe wifi-verbinding voor thuis nodig? Dan kun je de geteste FRITZ! Box 7530 en Fritz!Repeater 2400 (Modem + 2-pack) bekijken. is een samengestelde set van 3 mesh wifi-punten waarvan 1 punt het modem is en de andere 2 punten repeaters zijn. Het modem is specifiek geselecteerd zodat deze de wifi-snelheid van de repeaters bij kan benen. Dit geteste product heeft een gastnetwerk, komt met 4 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en komt met ouderlijk toezicht.Het modem in deze set werkt als wifi-punt en is onderdeel van het mesh-netwerk. Wat betekent dat je één apparaat minder nodig hebt in vergelijking met mesh-bundels waar het modem niet ingezet kan worden als wifi-punt. Dit kan in de praktijk leiden tot een gunstiger energieverbruik, zelfs als de set op het eerste gezicht meer energie verbruikt bij directe vergelijkingen.