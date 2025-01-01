FRITZ! was voorheen bekend als AVM. Een nieuwe wifi-verbinding voor thuis nodig? Dan kun je de geteste FRITZ! Expert Mesh Set (router + 2 repeaters) bekijken. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten waarvan 1 punt de router is en de andere 2 punten repeaters zijn. Dit mesh-apparaat heeft een gastnetwerk, heeft 4 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt geleverd met ouderlijk toezicht.Deze zelf samen te stellen set is ook al samengesteld verkrijgbaar bij Expert. Op deze pagina deze pagina staat meer informatie.