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FRITZ!Expert Mesh Set (router + 2 repeaters)

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 6
  • Geclaimde snelheid:  1200 + 2400 + 2400 Mbps (4060) en 600 + 2400 Mbps (1200AX)
  • WPA3:  Ja

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

FRITZ! was voorheen bekend als AVM. Een nieuwe wifi-verbinding voor thuis nodig? Dan kun je de geteste FRITZ! Expert Mesh Set (router + 2 repeaters) bekijken. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten waarvan 1 punt de router is en de andere 2 punten repeaters zijn. Dit mesh-apparaat heeft een gastnetwerk, heeft 4 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt geleverd met ouderlijk toezicht.Deze zelf samen te stellen set is ook al samengesteld verkrijgbaar bij Expert. Op deze pagina deze pagina staat meer informatie.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 6
Geclaimde snelheid
1200 + 2400 + 2400 Mbps (4060) en 600 + 2400 Mbps (1200AX)
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
2193726262734
Fabrikantcode (SKU)
Art. nr. 372626273

Prijzen