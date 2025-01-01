LinksysVelop Pro WiFi 6E MX6203-KE (3-pack)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Belangrijk: Linksys heeft het veiligheidsprobleem van de Linksys Velop Pro 6E verholpen, de strafpunten op het testoordeel vervallen. Voor de oplossing moet je wel de laatste update installeren. Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). Wie zoekt naar vervanging van thuiswifi kan de geteste Linksys Velop Pro WiFi 6E MX6203-KE (3-pack) overwegen. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten. Deze variant heeft een gastnetwerk, uitgerust met 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 6E en komt met ouderlijk toezicht.