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LinksysVelop Pro WiFi 6E MX6203-KE (3-pack)

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 6E
  • Geclaimde snelheid:  600 + 2400 + 2400 Mbps
  • WPA3:  Ja

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Belangrijk: Linksys heeft het veiligheidsprobleem van de Linksys Velop Pro 6E verholpen, de strafpunten op het testoordeel vervallen. Voor de oplossing moet je wel de laatste update installeren. Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). Wie zoekt naar vervanging van thuiswifi kan de geteste Linksys Velop Pro WiFi 6E MX6203-KE (3-pack) overwegen. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten. Deze variant heeft een gastnetwerk, uitgerust met 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 6E en komt met ouderlijk toezicht.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 6E
Geclaimde snelheid
600 + 2400 + 2400 Mbps
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
4260184674794
Fabrikantcode (SKU)
MX6203-KE

Prijzen