LinksysVelop Tri-band WHW0302 (2-pack)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). Wil je wifi in huis? Bekijk dan de testresultaten van de Linksys Velop Tri-band WHW0302 (2-pack). Dit is een set van 2 mesh wifi-punten. Linksys brengt meerdere modellen met dezelfde naam op de markt die qua software, hardware en ondersteuning (kunnen) verschillen. Wij hebben model V2 getest. Deze wifi-oplossing heeft een gastnetwerk, geeft toegang tot 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en komt geleverd met ouderlijk toezicht.