NetgearOrbi RBE373 2-pack

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 7
  • Geclaimde snelheid:  Geen claims gevonden
  • WPA3:  Ja
€ 198,49

6 winkels

Testresultaat

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack).De Orbi RBE372 2-pack van Netgear is een product voor wifi in huis en is grondig getest. De doos bevat 2 mesh wifi-punten.Dit product heeft een gastnetwerk, is voorzien van 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 7 en wordt geleverd zonder ouderlijk toezicht.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 7
Geclaimde snelheid
Geen claims gevonden
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
0606449172577
Fabrikantcode (SKU)
RBE372-100EUS

