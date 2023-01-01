NetgearOrbi RBE373 3-pack
In de uitvoering
- Wifi-versie: Wifi 7
- Geclaimde snelheid: Geen claims gevonden
- WPA3: Ja
€ 249,-6 winkels
Testresultaat
Geschreven door de Consumentenbond
Een nieuwe wifi-verbinding voor thuis nodig? Dan kun je de geteste Netgear Orbi RBE373 3-pack bekijken. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten.Deze variant heeft een gastnetwerk, uitgerust met 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 7 en komt exclusief ouderlijk toezicht geleverd.
