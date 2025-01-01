Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Odido was voorheen bekend als T-Mobile Nederland. Op zoek naar nieuwe wifi in huis? De Odido Wifi Plus (3-pack) is uitvoerig getest. De verpakking bestaat uit 3 wifi-punten (inclusief modem) die alleen verkrijgbaar zijn voor abonnees van Odido. De richtprijs is bepaald op basis van 4 jaar abonnementskosten waarbij 1 wifi-punt het modem is en de andere 2 losse mesh wifi-punten. Deze variant heeft een gastnetwerk, uitgerust met 5 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en komt met ouderlijk toezicht.Het Odido-modem in deze set werkt als wifi-punt en is onderdeel van het mesh-netwerk. Wat betekent dat je één apparaat minder nodig hebt in vergelijking met mesh-bundels waar het modem niet ingezet kan worden als wifi-punt. Dit kan in de praktijk leiden tot een gunstiger energieverbruik, zelfs als de set op het eerste gezicht meer energie verbruikt bij directe vergelijkingen.