Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een nieuwe wifi-verbinding voor thuis nodig? Dan kun je de geteste Plume HomePass Superpods met WiFi 6 (3-pack) bekijken. De verpakking bestaat uit 3 wifi-punten. Het heeft veel overeenkomsten met de Ziggo SmartWifi pods met WiFi 5. Dat komt omdat Plume de fabrikant is van de Ziggo SmartWifi pods (tik op het menu onder de tekst 'in de uitvoering'). De richtprijs is gebaseerd op de aanschafprijs plus 3 jaar abonnementskosten. Deze wifi-versterker heeft een gastnetwerk, heeft 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt geleverd met ouderlijk toezicht.