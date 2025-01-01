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PlumeHomePass Superpods met WiFi 6 (3-pack)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 6
  • Geclaimde snelheid:  243 + 1020 + 4083 Mbps
  • WPA3:  Nee

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Een nieuwe wifi-verbinding voor thuis nodig? Dan kun je de geteste Plume HomePass Superpods met WiFi 6 (3-pack) bekijken. De verpakking bestaat uit 3 wifi-punten. Het heeft veel overeenkomsten met de Ziggo SmartWifi pods met WiFi 5. Dat komt omdat Plume de fabrikant is van de Ziggo SmartWifi pods (tik op het menu onder de tekst 'in de uitvoering'). De richtprijs is gebaseerd op de aanschafprijs plus 3 jaar abonnementskosten. Deze wifi-versterker heeft een gastnetwerk, heeft 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 6 en komt geleverd met ouderlijk toezicht.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 6
Geclaimde snelheid
243 + 1020 + 4083 Mbps
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
0501820008431
Fabrikantcode (SKU)