TP-LinkDeco BE22 (3-pack)

  • Wifi-versie:  Wifi 7
  • Geclaimde snelheid:  688 + 2882 Mbps
  • WPA3:  Ja
€ 179,-

3 winkels

Testresultaat

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Snelheid en bereik? De Deco BE22 (3-pack) van TP-LINK is onder andere daarop getest. Dit is een set van 3 mesh wifi-punten.Dit product heeft een gastnetwerk, is voorzien van 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 7 en komt met ouderlijk toezicht.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 7
Geclaimde snelheid
688 + 2882 Mbps
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
1210002602792
Fabrikantcode (SKU)

