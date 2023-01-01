TP-LinkDeco BE65 Pro 2-pack
In de uitvoering
- Wifi-versie: Wifi 7
- Geclaimde snelheid: 688 + 2882 + 5765
- WPA3: Ja
€ 444,-2 winkels
Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack).Wie zoekt naar vervanging van thuiswifi kan de geteste TP-Link Deco BE65 Pro 2-pack overwegen. De doos bevat 2 mesh wifi-punten.Deze uitvoering heeft een gastnetwerk, beschikt over 3 ethernetpoorten en heeft Wifi 7 en wordt inclusief ouderlijk toezicht geleverd.
- Barcode (EAN)
- 8885020621686
- Fabrikantcode (SKU)
- DECO BE65 PRO(2-PACK)