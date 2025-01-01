TP-LINKDeco E4 (1-pack)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). De Deco E4 (1-pack) van TP-LINK is getest op eigenschappen zoals prestaties en energieverbruik. Het is 1 mesh wifi-punt. TP-Link brengt meerdere modellen met dezelfde naam op de markt die qua software, hardware en ondersteuning (kunnen) verschillen. Wij hebben model Deco E4R(EU) Ver:2.0 getest. Deze mesh wifi-oplossing heeft een gastnetwerk, bevat 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en wordt inclusief ouderlijk toezicht geleverd.