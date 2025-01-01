TP-LINKDeco E4 (2-pack)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). Voor wie interesse heeft in een draadloze internetoplossing, is de geteste TP-LINK Deco E4 (2-pack) een mogelijke keuze. Dit is een set van 2 mesh wifi-punten. TP-Link brengt meerdere modellen met dezelfde naam op de markt die qua software, hardware en ondersteuning (kunnen) verschillen. Wij hebben model Deco E4R(EU) Ver:2.0 getest. Deze wifi-oplossing heeft een gastnetwerk, geeft toegang tot 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en komt met ouderlijk toezicht.