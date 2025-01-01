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TP-LINKDeco E4 (2-pack)

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 5
  • Geclaimde snelheid:  300 + 867 Mbps
  • WPA3:  Nee

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). Voor wie interesse heeft in een draadloze internetoplossing, is de geteste TP-LINK Deco E4 (2-pack) een mogelijke keuze. Dit is een set van 2 mesh wifi-punten. TP-Link brengt meerdere modellen met dezelfde naam op de markt die qua software, hardware en ondersteuning (kunnen) verschillen. Wij hebben model Deco E4R(EU) Ver:2.0 getest. Deze wifi-oplossing heeft een gastnetwerk, geeft toegang tot 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en komt met ouderlijk toezicht.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 5
Geclaimde snelheid
300 + 867 Mbps
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
6935364085278
Fabrikantcode (SKU)
Deco E4(2-pack)

Prijzen