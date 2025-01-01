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TP-LINKDeco M9 Plus V2 (1-pack)

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Wifi-versie:  Wifi 5
  • Geclaimde snelheid:  400 + 867 Mbps
  • WPA3:  Nee

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

Opmerking: Testresultaat afgeleid van de variant met 3 wifi-punten (3-pack). Een nieuwe wifi-verbinding voor thuis nodig? Dan kun je de geteste TP-LINK Deco M9 Plus V2 (1-pack) bekijken. Het heeft 1 mesh wifi-punt. TP-Link brengt meerdere modellen met dezelfde naam op de markt die qua software, hardware en ondersteuning (kunnen) verschillen. Wij hebben model Deco M9 Plus (EU) Ver:2.20 getest. De USB-poorten op het apparaat zijn alleen te gebruiken als stroomtoevoer, je kunt er geen data mee op het netwerk krijgen. Deze uitvoering heeft een gastnetwerk, beschikt over 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en komt met ouderlijk toezicht.

Samenvatting

Wifi-versie
Wifi 5
Geclaimde snelheid
400 + 867 Mbps
WPA3
Ethernet-backhaul
Wifi-backhaul privé
Ouderlijk toezicht
Website-filter
Apparaat-filter
Barcode (EAN)
6935364089009
Fabrikantcode (SKU)
Deco M9 Plus(1PV2)