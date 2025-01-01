Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op zoek naar nieuwe wifi in huis? De TP-LINK Deco M9 Plus V2 (3-pack) is uitvoerig getest. Het heeft 3 mesh wifi-punten. TP-Link brengt meerdere modellen met dezelfde naam op de markt die qua software, hardware en ondersteuning (kunnen) verschillen. Wij hebben model Deco M9 Plus (EU) Ver:2.20 getest. De USB-poorten op het apparaat zijn alleen te gebruiken als stroomtoevoer, je kunt er geen data mee op het netwerk krijgen. Dit geteste product heeft een gastnetwerk, komt met 2 ethernetpoorten en heeft Wifi 5 en komt met ouderlijk toezicht.