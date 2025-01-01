Je hebt nu toegang tot:
Geef door welke berichten je van ons wil ontvangen of pas je voorkeuren aan.
Als lid krijg je korting op al onze boeken, e-books en bladen. We hebben er meer dan 100.
Lees gemakkelijk en snel waar je ook bent digitaal de Consumentengids op onze site.
Vergelijk producten. Zo zie je direct welke het beste zijn. En welke je beter niet kunt kopen.
Vergelijk verzekeraars en leveranciers op prijs en voorwaarden. En zie direct of je kunt besparen.
Krijg hulp bij het oplossen van je vragen en problemen met bedrijven.
Samen met consumenten bepalen we wat we onderzoeken, publiceren en adviseren. Dit doen we zonder invloed van bedrijven of de overheid. In tegenstelling tot andere partijen ontvangen wij geen beloning voor het testen van een product of dienst. Je krijgt dus altijd eerlijke informatie.