icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fijn dat je lid bent

Je hebt nu toegang tot:

  • Meer dan 2000 testresultaten
  • Beste uit de Test en Beste Koop
  • Reviews van consumenten én experts
  • Kopen met korting

Meest populaire tests

Wij testen elk jaar duizenden producten, zodat jij de beste keuze maakt.
zonnebrand
Zonnebrand
ventilator
Ventilatoren
elektrische-fiets
Elektrische fietsen
tv
Televisies
wasmachine
Wasmachines
smartphone
Smartphones
Bekijk alle tests

Haal meer uit je lidmaatschap

Auto delen, verhuren en verzekeren
Welke autoverzekering past bij jou?
schrijf-je-in-EC_1200x800px
Schrijf je in voor ons Energiecollectief
Kopen met Korting 1200x800
Koop deze producten met korting
Vergelijken mobiele providers
De beste internet-provider voor jou
Ga aan de slag

Speciaal voor jou

Schrijf je in voor onze e-mails

Geef door welke berichten je van ons wil ontvangen of pas je voorkeuren aan.

Ledenkorting

Als lid krijg je korting op al onze boeken, e-books en bladen. We hebben er meer dan 100.

De digitale Consumentengids

Lees gemakkelijk en snel waar je ook bent digitaal de Consumentengids op onze site.

Onze acties & claims

google-header-nieuw-1200x800px

Google schendt jouw privacy. Doe mee met onze claim

beeldFB-2-1200x800px
Zit je op Facebook? Claim een vergoeding
tiktok-beeldsept-2022-1200x800px
Claim een schadevergoeding van TikTok
dieselclaim-1200x800px
Sjoemeldiesel? Claim je compensatie
successen-1200x800px
Bekijk al onze successen
Bekijk alle acties & claims

Wij zijn er voor jou

Eerlijke testinformatie
In jouw lidmaatschap

Eerlijke testinformatie

Vergelijk producten. Zo zie je direct welke het beste zijn. En welke je beter niet kunt kopen.

Besparen op je vaste lasten
In jouw lidmaatschap

Besparen op je vaste lasten

Vergelijk verzekeraars en leveranciers op prijs en voorwaarden. En zie direct of je kunt besparen.

Financiële en juridische hulp
Niet in jouw lidmaatschap

Financiële en juridische hulp

Krijg hulp bij het oplossen van je vragen en problemen met bedrijven.

Ook toegang tot juridische hulp? Wijzig dan je lidmaatschap naar Volledig & Vertrouwd. Voor maar €4 extra per maand.

Bekijk alle voordelen van je lidmaatschap

Al 70 jaar onafhankelijk en betrouwbaar

Samen met consumenten bepalen we wat we onderzoeken, publiceren en adviseren. Dit doen we zonder invloed van bedrijven of de overheid. In tegenstelling tot andere partijen ontvangen wij geen beloning voor het testen van een product of dienst. Je krijgt dus altijd eerlijke informatie.