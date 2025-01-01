icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fijn dat je lid bent

Met Volledig & Vertrouwd heb je het meest complete lidmaatschap.

Je hebt nu toegang tot:

  • Meer dan 2000 testresultaten
  • Beste uit de Test en Beste Koop
  • Juridisch advies
  • Hulp bij geldzaken
  • Kopen met korting

Meest populaire tests

Wij testen elk jaar duizenden producten, zodat jij de beste keuze maakt.
zonnebrand
Zonnebrand
ventilator
Ventilatoren
elektrische-fiets
Elektrische fietsen
tv
Televisies
wasmachine
Wasmachines
smartphone
Smartphones
Bekijk alle tests

Altijd een passende juridische oplossing voor jou

Ken je rechten

Sta sterker met kennis over je rechten. Hier vind je gratis online informatie over jouw rechten.

Juridische brief

Juridische experts schrijven onze brieven. Zij helpen je op weg als jij vastzit.

Juridisch expert

Bel met onze juridische experts. Zij helpen je op weg zodat je krijgt waar je recht op hebt.

Bemiddeling

We nemen namens jou contact op met het bedrijf. En werken hard voor een oplossing. Onze experts zitten voor je klaar.

Haal meer uit je lidmaatschap

Auto delen, verhuren en verzekeren
Welke autoverzekering past bij jou?
schrijf-je-in-EC_1200x800px
Schrijf je in voor ons Energiecollectief
Kopen met Korting 1200x800
Koop deze producten met korting
Vergelijken mobiele providers
De beste internet-provider voor jou
Ga aan de slag

Speciaal voor jou

Schrijf je in voor onze e-mails

Geef door welke berichten je van ons wilt ontvangen of pas je voorkeuren aan.

Ledenkorting

Als lid krijg je korting op al onze boeken, e-books en bladen. We hebben er meer dan 100.

De digitale Consumentengids

Lees gemakkelijk en snel waar je ook bent digitaal de Consumentengids op onze site.

Onze acties & claims

Wij stellen misstanden aan de kaak, claimen compensatie en voeren actie.
google-header-nieuw-1200x800px

Google schendt jouw privacy. Doe mee met onze claim

beeldFB-2-1200x800px
Zit je op Facebook? Claim een vergoeding
tiktok-beeldsept-2022-1200x800px
Claim een schadevergoeding van TikTok
dieselclaim-1200x800px
Sjoemeldiesel? Claim je compensatie
successen-1200x800px
Bekijk al onze successen
Bekijk alle acties & claims

Eerlijk is eerlijk

De Consumentenbond is er voor jou. Om de wereld een beetje eerlijker te maken. Wij beschermen je tegen bedrijven die misleiden of misbruik maken van hun macht. Samen staan we sterk zodat jij krijgt waar je recht op hebt.

Al 70 jaar onafhankelijk en betrouwbaar

Samen met consumenten bepalen we wat we onderzoeken, publiceren en adviseren. Dit doen we zonder invloed van bedrijven of de overheid. In tegenstelling tot andere partijen ontvangen wij geen beloning voor het testen van een product of dienst. Je krijgt dus altijd eerlijke informatie.