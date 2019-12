VEH en Consumentenbond: blijf zonnepanelen stimuleren

Nieuws|Huiseigenaren die zonnepanelen hebben of die willen aanschaffen, moeten deze investering altijd binnen een acceptabele periode terugverdienen. Daarvoor pleiten de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken evalueert de salderingsregeling in 2017. Door deze regeling kunnen eigenaren van zonnepanelen hun teruggeleverde kilowatt-uren verrekenen met de afgenomen kilowatt-uren. Ook mogen zij de betaalde energiebelasting verrekenen.

Zekerheid

Zekerheid op salderen vinden de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis vanuit alle perspectieven een eerlijke, haalbare inzet. Als de minister na evaluatie besluit de salderingsregeling aan te passen of een nieuwe regeling invoert, mag dat van de consumentenorganisaties alleen binnen een strikt kader. Zo moet een nieuwe regeling begrijpelijk en toekomstbestendig zijn en consumenten voldoende financiële zekerheid bieden.

Terugverdienen

Zonnepanelen dragen bij aan de verduurzaming van Nederland. In 2013 werd 0,4 % van het totale stroomverbruik met zonnepanelen opgewekt. Dit percentage kan volgens het rapport 'Nationale Energieverkenning 2015' groeien tot 10,4 % in 2030. Dit percentage is alleen haalbaar als consumenten de zekerheid hebben dat zij de investering in zonnepanelen binnen een acceptabele periode terugverdienen.

Lees de brief van Consumentenbond en Eigen Huis